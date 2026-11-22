Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayacak sarı-kırmızılıların maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in Young Boys karşılaşmasındaki yönetimi sonrası Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray'ın karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak. Siebert'in daha önce sarı-kırmızılıların Young Boys karşısında aldığı mağlubiyeti yönetmesi ve Okan Buruk'un o dönemdeki açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Galatasarayın Aston Villa maçına tanıdık hakem: Okan Burukun sözleri yeniden gündemde

HAKEM DANIEL SIEBERT OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak Galatasaray'ın maçında düdük çalacak isim UEFA tarafından açıklandı. Buna göre 24 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynanacak ve TSİ 20.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Galatasarayın Aston Villa maçına tanıdık hakem: Okan Burukun sözleri yeniden gündemde

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Daniel Siebert, daha önce Galatasaray'ın deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaştığı ve 3-2 mağlup olduğu müsabakada görev yapmıştı. Söz konusu karşılaşmanın ardından hakem atamasına tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsviçre'nin Alman kantonunun takımıyla oynuyoruz, Alman hakem geliyor... Maça da arabayla gelmiştir muhtemelen... İnşallah ikinci maça da Azeri hakem atarlar..."

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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