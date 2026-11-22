Millî ara öncesinde bıraktığımız G.Saray bu değildi. Kazandılar ama kan terleyerek…

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G.Saray, sezon başındaki görüntüsüne Samsunspor maçında geri döndü!

Aynı Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi kötü oynayarak, stres yaşayarak, rakibine pozisyonlar vererek, kısacası açık çek vererek kazandı Galatasaray!

Ancak çok da haksızlık yapmayıp Galatasaray’ın ideal 11’inin yarısının dün sahada olmadığına da dikkat çekmek gerekiyor…

Golden sonra fren

Duran top organizasyonlarında Batrakov’un da gelişiyle bir marka hâline gelen Galatasaray, maçın başında golü buldu. Bu sezonun sürpriz golcüsü Torreira sahneye çıkarken Galatasaray, golden sonra gaz kesti!

Orta sahalar tek pasla geçildi!

Samsunspor, atakları ve pozisyonlarıyla Galatasaray’ı zorlarken ilk yarıda en fazla topla buluşan oyuncular Abdülkerim (41) ve Singo (35) oldu! Singo, Davinson’un yokluğunda “PATRON” performansı sergiledi.

Uğurcan olmasa…

Samsunspor’un üstün olduğu anlarda Uğurcan yine kalesinde güven verdi.

“İyi ki Uğurcan var” dedirtti!

Yunus’un klas golüyle maçı kopardığı düşünülen Galatasaray, kalesini gole kapatamama serisini yine sürdürdü ve Bayo şık bir gol attı.

Sara çok kötüydü. 60. dakikadan sonra fizik gücü düştü ve Samsunspor akın akın geldi!

Bu anlarda Uğurcan, en az üç net pozisyonda kalesinde geçit vermedi.

Samsunspor gibi ligin en formsuz takımlarından birine karşı Galatasaray, açık konuşalım, kötü oynayarak, acı çekerek kazandı.

Kısacası millî ara öncesinde bıraktığımız, sekizde yedi yapan Galatasaray bu değildi!

Maçın adamı: Lucas Torreira

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