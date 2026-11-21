Küresel piyasalarda FED’in faiz artışı mesajları ve teknoloji hisselerindeki satış dalgası risk iştahını vurdu. Dolar güçlenirken altın ve kripto varlıklarda sert kayıplar yaşandı. Borsa İstanbul da haftayı yüzde 6 düşüşle tamamlarken BİST 100’de sadece 4 hisse değer kazanabildi. EGGUB yüzde 13,82 ile haftanın en çok yükseleni, CVKMD ise yüzde 15,45 kayıpla en çok düşeni oldu.

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Piyasalar, haftayı ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinden gelen şahin mesajların gölgesinde geçirdi. FED Başkanı Kevin Warsh ve üyeler Christopher Waller ile Michael Barr, enflasyonun kalıcılığına dikkat çekerek “para politikasında ilave sıkılaşma” ihtimalini gündeme getirdi. FED'in son toplantı tutanaklarında da faiz artışlarının devam edebileceğine yönelik mesajların öne çıkması, piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı beklentisini yükseltti. Waller'ın 50 baz puanlık artış ihtimalini de dile getirmesi, “şahin” kanadın ağırlığını artırdı.

GÜÇLÜ DOLAR, ZAYIF EMTİA

Bu gelişmelerle dolar endeksi 19 ayın zirvesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5’e yakın seyretti. Güçlü dolar ve yüksek reel getiriler değerli metaller başta olmak üzere emtia fiyatlarını ve kripto varlıkları baskıladı. Cuma günü 3.538 dolardan kapanış yapan ons altında haftalık kayıp yüzde 8,91 oldu.

ABD'den gelen ekonomik veriler ise karışık sinyaller verdi. Üretici fiyatları ve perakende satışlar beklentilere paralel gerçekleşirken; sanayi üretimindeki daralma ve işsizlik başvurularındaki artış yavaşlama endişelerini öne çıkardı.

Borsa yüzde 6 geriledi! Bu hafta sadece 4 hisse yükseldi

TEKNOLOJİ HİSSELERİ

ABD borsalarında, yapay zekâ yatırımlarının geleceğine ilişkin endişeler ve FED'in şahin duruşu satışları beraberinde getirdi. Nvidia'nın üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 103 gelir artışı açıklaması, teknoloji sektörüne kısa süreli destek sağlasa da yükseliş kalıcı olmadı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksinde haftalık düşüşün yüzde 10,40 boyutuna ulaşması dikkatlerden kaçmadı.

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BORSADA YÜZDE 6’LIK DÜŞÜŞ

Küresel piyasalardaki negatif havadan Borsa İstanbul da etkilendi. BİST 100 endeksi, haftayı yüzde 6 düşüşle 11.131 seviyesinden tamamladı. Yatırım fonlarının tasfiye süreci gündemdeki yerini korudu. MSCI ile planlanan görüşmeler ise olumlu gelişme olarak öne çıktı.

Önümüzdeki hafta küresel piyasalarda ABD'nin PCE enflasyonu ve büyüme verileri yakından izlenecek. Bu veriler, FED'in 9 Aralık'taki toplantısına yönelik beklentiler açısından belirleyici olacak. Yurt içinde ise fonlarda tasfiye süreci takip edilecek.

Borsa yüzde 6 geriledi! Bu hafta sadece 4 hisse yükseldi

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan analizde “Teknik görünümde BİST 100 endeksinde satış baskısının devamı halinde 11.000 kritik desteğinin ardından, 10.800 ve 10.600 izlenebilir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 11.270, 11.400 ve 11.600 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir” görüşü aktarıldı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında bu hafta sadece 4 hisse yükseldi:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş EGGUB 91,00 TL %13,82 THYAO 329,00 TL %2,73 TOASO 246,50 TL %1,44 PGSUS 156,60 TL %0,84

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında bu hafta en çok düşen ilk 5 hisse ise şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Düşüş CVKMD 11,22 TL %-15,45 ULKER 65,30 TL %-12,29 AKSEN 63,80 TL %-11,33 ASTOR 145,60 TL %-11,11 TURSG 2,93 TL %-10,94

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.