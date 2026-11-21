İkinci konut alımında finansman kısıtlamasının gevşetilmesi, bir evi bulunanlara yeni imkân sağladı. Enerji sınıfına göre 5 milyon TL değerindeki ikinci konut için 3,5-4,5 milyon TL arasında finansman kullanılabilecek. Bu tutar en fazla 1 milyon 125 bin TL ile sınırlıydı. Peşinatı yüksek olanlar ise daha avantajlı. 2,5 milyon TL peşinatı bulunan bir tüketici, 5 milyon TL değerindeki bir konut için 2,5 milyon TL finansman talep edebilecek.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut finansmanında bir evi bulunanlara uygulanan kredi kısıtlamasını gevşetti. Değişiklikle, bir konutu bulunan ve ikinci evini almak isteyenler, artık yüzde 82,5’e varan oranda finansman kısıtlamasına tabi tutulmayacak. Söz konusu kısıtlama, en az iki konutu bulunanlar için uygulanmaya devam edecek.

Yeni uygulamanın, büyükşehirlerde yatırım amaçlı alınabilecek uygun bedelli ve küçük konutların yanı sıra fiyatların daha düşük seyrettiği Anadolu illerinde talebi destekleyebileceği ifade ediliyor.

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ENERJİ SINIFI DA BELİRLEYİCİ

Yeni uygulamada kullanılabilecek azami finansman tutarı, konutun enerji sınıfına göre değişmeye devam edecek. Önceki sistemde bir konutu bulunanların kredi/değer oranı A-B enerji sınıfında yüzde 90'dan yüzde 22,5'e, C sınıfında yüzde 80'den yüzde 20'ye, diğer enerji sınıflarında ise yüzde 70'ten yüzde 17,5'e geriliyordu.

Yeni düzenlemeyle bir konutu bulunanlar için bu indirim uygulanmayacağından, 5 milyon TL değerindeki bir konutta A-B enerji sınıfı için 4,5 milyon TL, C sınıfı için 4 milyon TL, diğer enerji sınıfları için ise 3,5 milyon TL'ye kadar finansman imkânı doğuyor.

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EN DÜŞÜK ORAN 2,88

Öte yandan bugün itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan en düşük konut finansmanı oranı yüzde 2,88 seviyesinde bulunuyor. Bu orana göre 3 enerji sınıfında “maksimum kullanılabilecek finansman tutarlarına göre” örnek ödeme tabloları da şöyle şekilleniyor:

A-B ENERJİ SINIFI

Konut değeri: 5 milyon TL

5 milyon TL Enerji sınıfı: A-B

A-B Finansman üst limiti: 4,5 milyon TL

4,5 milyon TL Vade: 120 ay

120 ay Oran: %2,88

%2,88 Aylık taksit: 134 bin 041 TL

134 bin 041 TL Toplam geri ödeme: 16 milyon 84 bin 974 TL

C ENERJİ SINIFI

Konut değeri: 5 milyon TL

5 milyon TL Enerji sınıfı: C

C Finansman üst limiti: 4 milyon TL

4 milyon TL Vade: 120 ay

120 ay Oran: %2,88

%2,88 Aylık taksit: 119 bin 148 TL

119 bin 148 TL Toplam geri ödeme: 14 milyon 297 bin 754 TL

DİĞER ENERJİ SINIFLARI

Konut değeri: 5 milyon TL

5 milyon TL Enerji sınıfı: Diğer

Diğer Finansman üst limiti: 3,5 milyon TL

3,5 milyon TL Vade: 120 ay

120 ay Oran: %2,88

%2,88 Aylık taksit: 104 bin 254 TL

104 bin 254 TL Toplam geri ödeme: 12 milyon 510 bin 535 TL

PEŞİNATI YÜKSEK OLANLAR

Söz konusu taksit tutarları, maksimum finansmana göre hesaplandığı için “teknik olarak” yüksek gözüküyor. Ancak yüksek peşinatı olanlar için yeni uygulamanın fırsat sunduğu ifade ediliyor.

Örneğin yine 5 milyon TL bir konut için 2,5 milyon TL peşinata sahip bir tüketici de, ikinci evini alırken maksimum 1 milyon 125 bin TL kredi sınırlamasına maruz kalıyordu. Şimdi aynı tüketici, ihtiyaç duyduğu 2,5 milyon TL finansmana erişim sağlayabilecek.

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2,5 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

Bu durumda 2,5 milyon TL’nin geri ödeme tablosu ise şöyle:

Finansman tutarı: 2,5 milyon TL

2,5 milyon TL Vade: 120 ay

120 ay Aylık oran: %2,88

%2,88 Aylık taksit: 72 bin 643 TL

72 bin 643 TL Toplam geri ödeme: 8 milyon 717 bin 102 TL

(Not: Ek masraflar dahil değildir.)

MALİYET HÂLÂ YÜKSEK

Yeni uygulama, konut finansmanına erişimin kolaylaşması ve ikinci konut talebini desteklemesi bakımından olumlu karşılanıyor. Özellikle bir konutu bulunduğu için önceki uygulamada çok düşük finansman limitleriyle karşılaşan tüketiciler açısından önemli bir engel ortadan kalkıyor.

Ancak finansman maliyetlerinin hâlâ yüksek seyrettiğine dikkat çeken sektör temsilcileri “10 yıl vadede yaklaşık yüzde 250'lik maliyet yükü devam ediyor. Bu sebeple yalnızca kredi limitlerinin yükselmesi değil, finansman maliyetlerinin de düşmesi önem taşıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

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