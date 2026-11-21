Küresel piyasalarda altın fiyatları ABD dolarının değerlenmesi, tahvil getirisinin artması ve Fed’in yeniden sıkılaşmaya gidebileceğine yönelik beklentiler ile sert düştü. Bir haftada yüzde 9 gerileyen ons altın Eylül 2025’ten bu yana en düşük seviyesini test ederken, gram altında ise 12 yıllık yükseliş serisinin sonuna gelindi.

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Altında küresel satış dalgası derinleşti. Güçlü dolar, tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed’in faiz artırımı ihtimali altını vurdu. Ons altın 3 bin 550 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025’ten bu yana en düşük seviyeyi görürken, haftalık kayıp yüzde 9’a ulaştı. Bu oran, 20 Mart haftasından bu yana görülen en sert haftalık düşüş olarak kayıtlara geçti. Gram altın ise 5 bin 720 TL’ye kadar geriledi. Böylece gram altında 12 yıllık yükseliş serisinin sonuna gelindi.

Altında çöküş! 12 yıllık yükseliş serisi bitiyor

DOLAR 19 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Altın üzerindeki baskının en önemli kaynaklarından biri doların küresel piyasalarda güç kazanması oldu. Dolar endeksinin 104 seviyesine dayanarak 19 ayın zirvesine yakın seyretmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hâle getirdi. Bu durum uluslararası piyasalarda altına yönelik talebi sınırlarken satış baskısını da artırdı.

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TAHVİL GETİRİSİ YÜKSELDİ

Düşüşü hızlandıran bir diğer unsur ABD tahvil getirilerindeki yükseliş oldu. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5’in üzerinde kalması, yatırımcıların faiz getirisi bulunmayan altın yerine tahvillere yönelmesini destekledi. Daha da önemlisi, enflasyondan arındırılmış 10 yıllık reel tahvil getirisinin yüzde 2,85-2,90 bandına yaklaşması, altının alternatif yatırım araçları karşısındaki cazibesini zayıflattı. Reel getirilerin yükselmesi, altın tutmanın fırsat maliyetini artırarak değerli metal üzerindeki baskıyı güçlendirdi.

Altında çöküş! 12 yıllık yükseliş serisi bitiyor

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün arkasındaki temel gelişmelerden biri de Fed’in faiz politikasına yönelik beklentilerdeki değişim oldu. Daha önce faiz indirimlerine odaklanan piyasalar, ABD’de enflasyonun dirençli kalabileceğine ilişkin değerlendirmelerle birlikte daha sıkı para politikası ihtimalini fiyatlamaya başladı. Aralık ayında faiz artırımı yapılabileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesi, dolar ve tahvil getirilerini desteklerken altın piyasasında satışları hızlandırdı.

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Küresel piyasalardaki gelişmelerin yurt içindeki yansıması gram altında daha belirgin hissedildi. 20 Kasım sabahında 5 bin 720 TL’ye kadar gerileyen gram altın, 2025 yıl sonu kapanışı olan 5 bin 964 TL’nin de altına indi. Böylece yıl başında 7 bin 800 TL’yi aşarak rekor kıran gram altın, 2026 yılını kayıpla kapatma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Gram altın en son 2013 yılında yıllık bazda yüzde 13,3 değer kaybetmiş, sonraki 12 yılın tamamını yükselişle kapatmıştı. Özellikle son dönemdeki kazançlar dikkat çekiciydi. 2020’de yüzde 56,17, 2021’de yüzde 72,84, 2022’de yüzde 39,83, 2023’te yüzde 78,47 ve 2024’te yüzde 52,53 yükselen gram altın, 2025 yılını da yüzde 100 primle tamamlamıştı. Ancak 2026’da yaşanan sert satış dalgası, bu uzun soluklu yükseliş serisini sona erme noktasına getirdi.

Altında çöküş! 12 yıllık yükseliş serisi bitiyor

GÖZLER ARALIK AYINDA

Önümüzdeki dönemde altının yönünü belirleyecek başlıca gelişmelerin başında Fed’in aralık ayındaki faiz kararı geliyor. ABD’de açıklanacak enflasyon, istihdam ve büyüme verileri de para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olacak. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve Fed’in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisinin güçlenmesi durumunda dolar ve tahvil getirilerinin yüksek kalması, altın üzerindeki baskının devam etmesine yol açabilir. Buna karşılık ABD ekonomisinde yavaşlama işaretlerinin belirginleşmesi, enflasyonun gerilemesi veya Fed’in faiz artırımından uzaklaşarak daha ılımlı bir politika izleyeceği beklentisinin güçlenmesi altına destek sağlayabilir. Doların değer kaybetmesi ve tahvil getirilerinin gerilemesi de değerli metalde tepki alımlarını beraberinde getirebilir.

Dolayısıyla altının kısa vadeli seyrinde Fed’in mesajları, ABD tahvil piyasasındaki hareketlilik ve doların yönü belirleyici olacak. Yılın başında rekor seviyelere ulaşan altının 2026’yı nasıl tamamlayacağı ve gram altında 12 yıllık yükseliş serisinin korunup korunamayacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.

GRAM ALTININ 12 YILLIK SEYRİ

Yıl Gram altının yıllık değişimi 2013 -13,30 2020 56,17 2021 72,84 2022 39,83 2023 78,47 2024 52,53 2025 100,03 2026 -4

DÜŞÜŞÜN 5 TEMEL SEBEBİ

- Dolar endeksinin 104 seviyesine dayanması ve 19 ayın zirvesine yakın seyretmesi, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için pahalılaştırdı.

- ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5’in üzerinde kalması, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azalttı.

- Aralık ayında faiz artırımı yapılabileceği beklentisinin güçlenmesi, yatırımcıların altından uzaklaşmasına yol açtı.

- ABD’de enflasyonun kalıcı olabileceği değerlendirmesi, yüksek faiz ortamının daha uzun süre devam edebileceği beklentisini artırdı.

- ABD hisse senedi piyasasında yaşanan baskılanma da düşüşte etkili oldu.

KUYUMCUDA HÂLÂ PAHALI

Altın fiyatlarındaki keskin geri çekilme, fiziki piyasadaki yatırımcı davranışlarını da tamamen değiştirdi. Fiyatların düşmesiyle birlikte elinde altın bulunduran vatandaşlar zarar etmemek için satıştan kaçınmaya başladı. Buna karşılık, yıl içinde 7 bin ile 7 bin 500 TL bandından alım yapan yatırımcılar, ortalamalarını aşağı çekip zararlarını telafi etmek maksadıyla yeniden alıma yöneldi. Diğer yandan mevcut seviyeleri alım fırsatı olarak gören ve fiyatların yeniden yükseleceğini bekleyen yeni birikim sahipleri de fiziki altın almak için kuyumcuların kapısını çaldı.

100 GRAMDA 25 BİN TL

Ancak ekranlardaki düşük rakamları görerek piyasaya çıkan vatandaşlar, kuyumcu vitrinlerinde bambaşka bir tabloyla karşılaştı. Piyasa ekranlarında dün sabah gram altın 5 bin 720 ile 5 bin 800 TL aralığında işlem görürken, Kapalıçarşı serbest piyasasında fiyatların ilçe kuyumcularına kıyasla daha makul seviyelerde kaldığı belirlendi. İstanbul’un dört farklı semtindeki kuyumculardan alınan fiziki satış tekliflerinde ise gram altının 5 bin 990 TL ile 6 bin 50 TL aralığında satıldığı ortaya çıktı. Bu tablo, ekran fiyatı ile tezgâh fiyatı arasında gram başına 250 liraya varan makas oluştuğunu gösterdi. Maliyet düşürmek veya yatırım yapmak için 100 gram altın almak isteyen bir vatandaşın cebinden çıkan ekstra fark 25 bin lirayı buluyor.

Piyasadaki asıl tepki ise kuyumcuların alış ve satış işlemlerinde uyguladığı tek taraflı tarifeden kaynaklanıyor. Vatandaş elindeki altını bozdurmak istediğinde kuyumcular ekranlardaki güncel ve düşük fiyatları baz alarak geri alım yapıyor. Ancak aynı vatandaş düşüşü fırsat bilip altın almak istediğinde ekran fiyatları geçerliliğini yitiriyor ve yüksek tezgâh fiyatları devreye giriyor. Altın piyasasındaki her sert iniş çıkışta benzer bir tablonun yaşandığına dikkat çeken yatırımcılar, fiyat yükselirken dakikalar içinde güncellenen etiketlerin, düşüş dönemlerinde yalnızca alış tarafında uygulanmasına tepki gösteriyor. Uzmanlar, vatandaşların fiziki altın işlemlerinde tek bir noktaya bağlı kalmaması, Kapalıçarşı verileriyle ilçe kuyumcularının alış-satış makasını karşılaştırarak işlem yapması gerektiğini vurguluyor.

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