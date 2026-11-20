ABD’de faizlerin yüksek seyredeceği beklentisi ve teknoloji hisselerindeki sert satışlar kripto para piyasasını sarstı. Bitcoin, temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 58 bin dolar bandına çekildi. Tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 54 değer kaybeden Bitcoin’de yıllık kayıp ise yüzde 34’e ulaştı.

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Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 6,63 azalarak 2 trilyon 10 milyar dolara geriledi.

BİTCOİN 58 BİN DOLARA GERİLEDİ

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, sert satışlarla temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesi olan 58 bin 18 dolara kadar çekildi. Saat 22.00 itibarıyla 58 bin 277 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 16'ya yaklaştı. Bitcoin, Ekim 2025'te kaydettiği yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 54 altında bulunuyor.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 34 DEĞER KAYBETTİ

Bitcoin'in toplam piyasa değeri 1 trilyon 170 milyar dolar seviyesine gerilerken, 2025'teki yüzde 6'lık düşüşün ardından bu yılki değer kaybı da yüzde 34'e ulaştı. Böylece Bitcoin, 2009'da piyasaya sürülmesinden bu yana tarihindeki dördüncü kayıp yılına doğru ilerliyor. Bitcoin, son 10 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 7 bin 900 değer kazanmış durumda.

ETHEREUM'DA DA SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin'deki düşüş, altcoin piyasasını da olumsuz etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı, son 24 saatte yüzde 10, haftalık bazda ise yüzde 17 değer kaybederek 1610 dolar seviyesine geriledi. Ethereum'un piyasa değeri yaklaşık 196 milyar dolar oldu.

ABD'DEKİ FAİZ BEKLENTİSİ VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ BASKI OLUŞTURDU

Analistlere göre, keskin fiyat düşüşünün nedenlerinden biri, diğer yatırım araçlarını daha cazip hale getiren ABD'deki faiz artışı beklentileri. Bir diğer etken ise yatırımcıların risk iştahını azaltan ABD teknoloji hisselerindeki ciddi düşüş olarak gösteriliyor. Yüksek oynaklığıyla bilinen Bitcoin de bu gelişmelerden olumsuz etkileniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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