Binance, 6,3 milyar dolarlık siber saldırının ardından kayıpların telafisine ilişkin son durumu açıkladı. Şirket, çalınan varlıkların yüzde 90’ını yerine koyduğunu duyururken kalan yüzde 10’luk bölüm için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, milyarlarca dolarlık siber saldırıyla gündeme geldi. Şirketin sıcak cüzdanlarının hedef alındığı saldırıda yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde kripto varlığın yetkisiz işlemlerle çekildiği açıklandı.

Saldırının ardından para çekme işlemlerini geçici olarak durduran Binance, kullanıcıların zararını karşılamak için devreye aldığı kaynakların büyük bölümünü tamamladı.

Daha önce etkilenen tutarın yaklaşık yüzde 80'lik kısmının karşılandığı anımsatılan açıklamada, "Karşılanan tutar artık yüzde 90'a ulaştı" ifadesi kullanıldı.

MİLYAR DOLARLIK FATURA ŞİRKET KASASINDAN KARŞILANIYOR

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USD Coin (USDC), XRP, USD1, RLUSD ve Zcash (ZEC) varlıklarının tamamının karşılandığı belirtilen açıklamada, henüz karşılanmamış yüzde 10'luk bölümün söz konusu 10 varlığın dışında kalan, likiditesi daha düşük tokenlardan oluştuğu aktarıldı.

Kripto soygununda Binance faturayı üstlendi: Kayıpların yüzde 90'ı kapatıldı

Tüm tokenlarda karşılama oranı yüzde 100'e ulaşana kadar piyasa ve OTC kanalları aracılığıyla satın alma işlemlerine devam edileceği bildirilen açıklamada, "Çalınan fonların mali yükünü kullanıcılarımız değil, Binance üstlenecek" ifadesine yer verildi.

PARA ÇEKME İŞLEMLERİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Açıklamada, bir sonraki önceliğin kullanıcıların para çekme işlemlerini yeniden başlatmak olduğu vurgulanarak, para çekme hizmetlerini daha önce duyurulan takvim doğrultusunda 1 Kasım Pazar günü yeniden açma planının sürdüğü kaydedildi.

Kripto soygununda Binance faturayı üstlendi: Kayıpların yüzde 90'ı kapatıldı

Öte yandan açıklamada, yeni rezerv kanıtı görüntüsünün yayımlandığı ve kullanıcıların sıfır bilgi kanıtının oluşturulmasının ardından varlıklarının en az 1:1 oranında karşılandığını bağımsız olarak doğrulayabileceği ifade edildi.

Kripto soygununda Binance faturayı üstlendi: Kayıpların yüzde 90'ı kapatıldı

Binance, perşembe günü olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

Şirketten dün yapılan açıklamada, yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu bildirilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala