Binance TR'den siber saldırı sonrası açıklama! Kripto para çekimleri durduruldu

Binance TR, siber saldırı sonrası platformdaki işlem durumuna ilişkin kullanıcılarını bilgilendirdi. Tüm varlıkların güvende olduğunu açıklayan şirket, olası risklere karşı kripto para çekim işlemlerini geçici olarak askıya alırken diğer hesap işlemlerinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını bildirdi.

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Binance'a yapılan siber saldırı sonrası Binance Türkiye'den de bir açıklama geldi. Platformda tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu belirten Binance TR, tedbir amaçlı olarak yalnızca kripto varlık çekim işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

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"DİĞER TÜM İŞLEMLER KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

Kullanıcı güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bir kez daha teyit ederiz. Binance TR platformu üzerinde alım satım, Türk lirası yatırma ve çekme ile kripto varlık yatırma dahil olmak üzere tüm diğer hesap işlevleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Öte yandan, tedbir amaçlı olarak yalnızca kripto varlık çekim işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Ekiplerimiz, gerekli tüm adımları mümkün olan en güvenli ve eksiksiz biçimde tamamlamak için aralıksız çalışmaktadır. Gelişmeler hakkında resmi kanallarımız üzerinden bilgilendirmelere devam edeceğimizi ifade eder, bu bilgilendirmeler haricinde farklı kaynaklardan gelen bilgi akışına itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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