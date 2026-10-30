Binance’ten kriz sonrası yeni açıklama! Milyonlar merakla bekliyordu, tarih verildi

Binance Co-CEO’su Richard Teng, siber saldırının ardından para çekme işlemlerinin yeniden başlatılması için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Kullanıcıların pazar gününden önce yeniden para çekebilmesini umduklarını belirten Teng, saldırıdan kaynaklanan tüm kayıpların şirket fonlarından karşılanacağını ve pazartesi gününe kadar kapsamlı bir rapor yayımlanacağını duyurdu.

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Kripto para borsası Binance'in Eş Üst Yöneticisi (Co-CEO) Richard Teng, X sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, yaşanan güvenlik olayına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Saldırıdan etkilenen varlıkların dondurulması için hızlı hareket eden iş ortaklarına ve soruşturmaya destek veren uluslararası kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Teng, kullanıcılara da sabır ve anlayışları için teşekkür etti.

"VARLIKLARINIZ GÜVENDE"

Kullanıcıların mağduriyetini gidermek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Teng, "Siber saldırı sonucu yaşanan tüm kayıpları şirket fonlarımızdan karşılamaya kararlıyız. Varlıklarınız güvende." ifadelerini kullandı. Binance'in çalınan varlıkları karşılamak üzere 6,34 milyar doların üzerinde şirket fonu ayırdığını hatırlatan Teng, bu tutarın 5 milyar dolarlık bölümünün USDC, USDT, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve BNB gibi saldırıdan doğrudan etkilenen token varlıkları cinsinden tutulduğunu kaydetti.

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MÜŞTERİ FONLARI ETKİLENMEDİ

Saldırıda müşteri fonlarının etkilenmediğine dikkati çeken Teng, şu ifadeleri kullandı: "Müşteri fonlarını asla kullanmıyoruz. Dolayısıyla bu fonlar hiçbir şekilde etkilenmedi. Olaydan Binance'in kendi sıcak cüzdanı etkilendi. Kullanıcı varlıkları, Binance'in yerleşik güvenlik mimarisi kapsamında tutuluyor. Varlıkların büyük çoğunluğu soğuk cüzdanlarda saklanıyor ve yalnızca kullanıcı para çekme işlemi gerçekleştirdiğinde sıcak cüzdana aktarılıyor."

Binance'in günlük operasyonlarından elde ettiği kazançların büyük bölümünü kripto varlık olarak tuttuğunu belirten Teng, bu sayede kaybı şirketin öz kaynaklarıyla karşılayabileceklerini ifade etti.

Teng, kalan tutarın ise piyasa ve tezgah üstü (OTC) kanallar üzerinden yapılacak satın alımlarla karşılanacağını bildirdi.

SALDIRININ ARKASINDA BİRDEN FAZLA KİŞİ VAR

Siber saldırıya ilişkin yeni bilgileri de paylaşan Teng, teknoloji ve güvenlik ekiplerinin kapsamlı incelemelerini sürdürdüğünü belirtti. Teng, "Bu saldırı, tek bir kişi tarafından gerçekleştirilmemiştir." dedi. İlk incelemelerde ele geçirilen bir dizüstü bilgisayarın güvenlik ihlalinde rol oynamış olabileceğinin değerlendirildiğini aktaran Teng, sonraki incelemelerde başka güvenlik ihlali noktalarının da tespit edildiğini ve saldırının karmaşık bir yapıda olduğunu ifade etti.

Saldırganın, geride bıraktığı araçları ve izleri süreç içinde yok eden bir mekanizma kullandığını belirten Teng, bunun saldırının izinin sürülmesini ve incelenmesini zorlaştırdığını kaydetti.

Saldırganın, sıcak cüzdan üzerinde zincir üstü işlem yapma yetkisi elde etmek için bilinen çoklu imza protokolü EIP-7702'yi kullandığını aktaran Teng, söz konusu yetkilendirmenin olağan onay kontrol mekanizmalarından geçmediğini bildirdi.

Bu nedenle para çekme hizmetini durdurmak zorunda kaldıklarını belirten Teng, tüm altyapıyı inceleyip yeniden oluşturduklarını ve test ettiklerini söyledi. Teng, hizmetin kapsamlı testlerden başarıyla geçmeden yeniden devreye alınmayacağını vurguladı.

PARA ÇEKME İÇİN PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Teng, kullanıcıların para çekme işlemlerine yeniden başlayabilmesi için pazar gününü işaret ederek, "Kullanıcıların, 40 saat içinde tamamlanması beklenen çalışmalar kapsamında pazar günü olarak belirlediğimiz son tarihimizden önce para çekebileceklerini umuyoruz." diye konuştu.

Şirket genelinde uç noktalar, bulut sistemleri, anahtar yönetimi ve imzalama süreçleri dahil kapsamlı bir güvenlik incelemesi yürüttüklerini belirten Teng, kalan varlıkların satın alma işlemlerini tamamlayacaklarını ve bunları "Rezerv Kanıtı" raporuyla doğrulayacaklarını kaydetti.

Teng, pazartesi gününe kadar kapsamlı bir "Rezerv Kanıtı" raporu yayımlayacaklarını, öncesinde ise ön bilgilendirme sunmayı hedeflediklerini aktardı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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