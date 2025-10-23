Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Biden'ın kripto savaşını sona erdiren karar: Trump, Binance kurucusu CZ'yi affetti

Biden'ın kripto savaşını sona erdiren karar: Trump, Binance kurucusu CZ'yi affetti

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Binance’in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardı. Biden yönetiminin yürüttüğü kriptoya karşı dava ve hapis cezası talepleri sona ermiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın anayasal yetkisini kullanarak aldığı af kararını duyurdu.

Leavitt, Biden yönetiminin Zhao’ya sahtecilik suçlaması ve belirlenebilir mağdurlar olmamasına rağmen 3 yıl hapis cezası talep ettiğini belirterek, “Bu durum ceza yönergelerinin dışında ve sıradışıydı. Hakim bile 30 yıllık kariyerinde böyle bir şeye rastlamadığını söyledi. Biden yönetiminin kriptoya karşı yürüttüğü savaş sona erdi” ifadelerini kullandı.

ABD hükümeti, Kasım 2023’te Binance’in kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini açıklamıştı. Zhao ise anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.

Seattle Federal Mahkemesinde Nisan 2024’te görülen ceza davasında savcılar Zhao için 3 yıl hapis cezası talep ederken, savunma avukatları 5 ay denetimli serbestlik istemişti. Zhao, "kara para aklamaya karşı yeterli korumayı sağlamadığı" gerekçesiyle 4 ay hapis cezası almıştı.

Trump’ın af kararıyla birlikte Zhao’nun ceza süreci resmen sona ermiş oldu ve kripto sektöründe önemli bir dönüm noktası yaşandı.

