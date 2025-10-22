Trump'ın Çin açıklaması piyasayı karıştırdı! Bitcoin'de sert düşüş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapmayı planladığı görüşmeye ilişkin çelişkili ifadeler kullandı. XiJinping ile görüşmesinin "İyi bir anlaşma" getirebileceğini belirten Trump, görüşmenin yapılmama ihtimalinden de bahsetti.

Trump, "Belki de gerçekleşmeyecek. Belki birisi ‘Görüşmek istemiyorum, ortam çok gergin’ diyebilir. Ama bu sadece iş" ifadelerini kullandı.Trump'ın bu açıklamalarıkripto para piyasasını etkiledi.

BITCOIN 108 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Trump'ın belirsizlik içeren açıklamaları sonrası lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 3'ten fazla değer kaybetti. 108 bin doların altına inen Bitcoin, 107 bin 900 dolar seviyelerinde seyrediyor.

REKOR SONRASI DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Trump’ın bu ayın başlarında Çin mallarına yüzde 100 ek gümrük vergisi tehdidinde bulunması, kripto para piyasalarında sert satışlara yol açmış ve 19 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonun tasfiyesine neden olmuştu.

Bitcoin, 6 Ekim’de gördüğü 126 bin 223 dolarlık rekor seviyeden bu yana kademeli bir düşüş trendi izliyor.