Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ‘Tarife’ gelirlerinde rekor rakam! ABD hangi ülkeden, kaç dolar kazanacak?

‘Tarife’ gelirlerinde rekor rakam! ABD hangi ülkeden, kaç dolar kazanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Tarife’ gelirlerinde rekor rakam! ABD hangi ülkeden, kaç dolar kazanacak?
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küresel veri platformu ‘Global Trade Alert’ tarafından paylaşılan bir analize göre, ABD’nin bu yıl 700 milyar doların üzerinde tarife geliri elde etmesi bekleniyor. Bu rakamın, ülke tarihinde ticaret politikasının en büyük mali kazanımlarından birine işaret edebileceği aktarılıyor. Tarife gelirlerinde Çin’in 205,20 milyar dolar ile ilk sırada yer alabileceği tahmin ediliyor. ABD hangi ülkeden, ne kadar tarife geliri elde edebilir? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılının son 2 ayı yaklaşırken, bu yıl küresel siyaset ve global ekonomi üzerine ABD’nin uyguladığı tarife politikası damgasını vurdu. Yılın ilk ayında göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, dış ticaret açığı verilen Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ek gümrük tarifesi getirdi. Böylece ithal malların caydırılması ve yerli üretimin artırılması amaçlanırken, ticarette verilen açığın da mümkün olduğunca kapatılması hedefleniyor.

REKOR GELİR BEKLENTİSİ

Küresel veri platformu “Global Trade Alert” tarafından paylaşılan bir analize göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu yıl 703,9 milyar dolar tarife geliri elde etmesi bekleniyor. Bu rakamın, ülke tarihinde ticaret politikasının en büyük mali kazanımlarından birine işaret edebileceği aktarıldı.

‘Tarife’ gelirlerinde rekor rakam! ABD hangi ülkeden, kaç dolar kazanacak? - 1. Resim

 

İLK 10’DA YER ALAN ÜLKELER

Tahminlere göre ilk 10’da yer alan ülkeler ve bu ülkelerden elde edilmesi beklenen tarife gelirleri şöyle sıralandı:

1-Çin: 205,20 milyar dolar

2-Meksika: 84,10 Milyar Dolar

3-Kanada: 78,80 Milyar Dolar

4-Hindistan: 33,00 Milyar Dolar

5-Almanya: 29,90 Milyar Dolar

6-Vietnam: 29,80 Milyar Dolar

7-Japonya: 32,30 Milyar Dolar

8-Güney Kore: 27,90 Milyar Dolar

9-Tayvan: 17,30 milyar dolar

10-İtalya: 12,90 Milyar Dolar

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-ABD’nin tarife gelirinin yaklaşık üçte biri Çin'den geliyor. Çin, %29,2 pay ile toplam tarife gelirleri arasında ilk sırada yer alıyor.

-Komşu ülkeler Meksika ve Kanada ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

- Asya'nın küresel tedarik merkezleri arasında yer alan Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Tayvan da ilk 10’da bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Toplamak için İstanbul'dan gelip çadırda kalıyorlar! 2026'ya 2 ay kala başladılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Danıştay, EYT kapsamında resen emekliliği iptal etti: Hukuken mümkün değil - EkonomiEYT'den emekli olmuştu, Danıştay iptal ettiGayrimenkulde aslan payı İstanbul’un! İşte en çok konut satılan ilçeler ve fiyatları - Ekonomiİşte en çok konut satılan ilçeler ve fiyatlarıCanlı yayında hesap yaptı: Asgari ücret yasaya göre bu rakamın altında olmamalı - Ekonomi"Asgari ücret bu rakamın altında olmamalı"Yapımı 3 ay sürdü, 3,5 karat pırlanta ve 5.97 gram altın kullanıldı! Bu tespihin değeri 150 bin lira - EkonomiÜzerinde servet var, yapması 3 ay sürdü!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borsalar Federasyonu toplantısına videolu mesaj: "Küresel finans sisteminde gelir uçurumu derinleşiyor" - Ekonomi"Küresel finans sisteminde gelir uçurumu derinleşiyor"Artık ‘manuel vites’e bakan yok! İşte ‘ikinci el’de en ucuz ‘otomatik’ araçlar - Ekonomiİşte ‘ikinci el’de en ucuz ‘otomatik’ araçlar
Sonraki Haber Yükleniyor...