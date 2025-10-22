‘Tarife’ gelirlerinde rekor rakam! ABD hangi ülkeden, kaç dolar kazanacak?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılının son 2 ayı yaklaşırken, bu yıl küresel siyaset ve global ekonomi üzerine ABD’nin uyguladığı tarife politikası damgasını vurdu. Yılın ilk ayında göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, dış ticaret açığı verilen Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ek gümrük tarifesi getirdi. Böylece ithal malların caydırılması ve yerli üretimin artırılması amaçlanırken, ticarette verilen açığın da mümkün olduğunca kapatılması hedefleniyor.

İlgili Haber Gayrimenkulde aslan payı İstanbul’un! İşte en çok konut satılan ilçeler ve fiyatları

REKOR GELİR BEKLENTİSİ

Küresel veri platformu “Global Trade Alert” tarafından paylaşılan bir analize göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu yıl 703,9 milyar dolar tarife geliri elde etmesi bekleniyor. Bu rakamın, ülke tarihinde ticaret politikasının en büyük mali kazanımlarından birine işaret edebileceği aktarıldı.

İLK 10’DA YER ALAN ÜLKELER

Tahminlere göre ilk 10’da yer alan ülkeler ve bu ülkelerden elde edilmesi beklenen tarife gelirleri şöyle sıralandı:

1-Çin: 205,20 milyar dolar

2-Meksika: 84,10 Milyar Dolar

3-Kanada: 78,80 Milyar Dolar

4-Hindistan: 33,00 Milyar Dolar

5-Almanya: 29,90 Milyar Dolar

6-Vietnam: 29,80 Milyar Dolar

7-Japonya: 32,30 Milyar Dolar

8-Güney Kore: 27,90 Milyar Dolar

9-Tayvan: 17,30 milyar dolar

10-İtalya: 12,90 Milyar Dolar

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-ABD’nin tarife gelirinin yaklaşık üçte biri Çin'den geliyor. Çin, %29,2 pay ile toplam tarife gelirleri arasında ilk sırada yer alıyor.

-Komşu ülkeler Meksika ve Kanada ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

- Asya'nın küresel tedarik merkezleri arasında yer alan Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Tayvan da ilk 10’da bulunuyor.