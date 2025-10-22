Şehit yakınları ve gaziler için 2026 bütçesinde ne kadar kaynak ayrıldı?

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre hazine varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi programı kapsamında gelecek yıl için bütçeden 3 trilyon 3 milyar 687 milyon 517 bin lira ayrıldı.

Bütçe ödeneklerinin program kapsamındaki dağılımında sosyal güvenlik 1 trilyon 872 milyar 495 milyon 103 bin lira ile ikinci sırayı alırken yerel yönetimlerin güçlendirilmesi programına 1 trilyon 660 milyar 502 milyon 632 bin lira tahsis edilmesi planlandı.

Bütçeden ulusal savunma ve güvenlik için 1 trilyon 183 milyar 862 milyon 695 bin lira, tedavi edici sağlığa 1 trilyon 181 milyar 520 milyon 201 bin lira ayrılması öngörüldü.

A R- GE'YE 84,1 MİLYAR LİRA

Araştırma, geliştirme (AR-GE) ve yenilik programı da bütçede öne çıkan başlıklardan oldu. Birçok alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde büyük katkısı olan araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına 2026 yılında 84 milyar 801 milyon 928 bin lira ayrıldı.

Türkiye'nin ilk uzay misyonunun gerçekleştirilmesinin ardından uzay ve havacılık programının bütçeden aldığı pay 8 milyar 729 milyon 2 bin lira olarak belirlendi.

Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programı da bütçede önceliklendirilen alanlardan oldu. Söz konusu program için 2026 yılı bütçesinden 54 milyar 803 milyon 330 bin lira ayrılması öngörüldü.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE 19.1 MİLYAR LİRA

Merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin programlara göre dağılımında şehit yakını ve gaziler için 19 milyar 144 milyon 716 bin lira tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Kadının güçlenmesi de bütçe ödeneğinde ayrı bir program ile desteklenen başlıklar arasında yer aldı. Bu programa 2026 yılında 7 milyar 997 milyon 891 bin lira ayrıldı.

2026 yılı merkezi yönetim bütçesinde önce çıkan bazı programlar ve teklif tutarları (lira) şöyle: