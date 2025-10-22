Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Şehit yakınları ve gaziler için 2026 bütçesinde ne kadar kaynak ayrıldı?

Şehit yakınları ve gaziler için 2026 bütçesinde ne kadar kaynak ayrıldı?

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şehit yakınları ve gaziler için 2026 bütçesinde ne kadar kaynak ayrıldı?
Şehit, Gazi, Sosyal Güvenlik, Savunma, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına sunuldu. Önümüzdeki yıl bütçeden şehit yakınları ve gazilere 19 milyar 144 milyon 716 bin lira tahsis edilmesi planlandı.

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre hazine varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi programı kapsamında gelecek yıl için bütçeden 3 trilyon 3 milyar 687 milyon 517 bin lira ayrıldı. 

Bütçe ödeneklerinin program kapsamındaki dağılımında sosyal güvenlik 1 trilyon 872 milyar 495 milyon 103 bin lira ile ikinci sırayı alırken yerel yönetimlerin güçlendirilmesi programına 1 trilyon 660 milyar 502 milyon 632 bin lira tahsis edilmesi planlandı.

Bütçeden ulusal savunma ve güvenlik için 1 trilyon 183 milyar 862 milyon 695 bin lira, tedavi edici sağlığa 1 trilyon 181 milyar 520 milyon 201 bin lira ayrılması öngörüldü.

AR-GE'YE 84,1 MİLYAR LİRA

Araştırma, geliştirme (AR-GE) ve yenilik programı da bütçede öne çıkan başlıklardan oldu. Birçok alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde büyük katkısı olan araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına 2026 yılında 84 milyar 801 milyon 928 bin lira ayrıldı.

Türkiye'nin ilk uzay misyonunun gerçekleştirilmesinin ardından uzay ve havacılık programının bütçeden aldığı pay 8 milyar 729 milyon 2 bin lira olarak belirlendi.

Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programı da bütçede önceliklendirilen alanlardan oldu. Söz konusu program için 2026 yılı bütçesinden 54 milyar 803 milyon 330 bin lira ayrılması öngörüldü.

Şehit yakınları ve gaziler için 2026 bütçesinde ne kadar kaynak ayrıldı? - 1. Resim

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE 19.1 MİLYAR LİRA

Merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin programlara göre dağılımında şehit yakını ve gaziler için 19 milyar 144 milyon 716 bin lira tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Kadının güçlenmesi de bütçe ödeneğinde ayrı bir program ile desteklenen başlıklar arasında yer aldı. Bu programa 2026 yılında 7 milyar 997 milyon 891 bin lira ayrıldı.

2026 yılı merkezi yönetim bütçesinde önce çıkan bazı programlar ve teklif tutarları (lira) şöyle:

PROGRAMLAR2026 TEKLİFİ
Hazine Varlıklarının ve Yükümlülüklerinin Yönetimi3.003.687.517.000
Sosyal Güvenlik1.872.495.103.000
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi1.660.502.632.000
Ulusal Savunma ve Güvenlik1.183.862.695.000
Tedavi Edici Sağlık1.181.520.201.000
Araştırma, Geliştirme, Yenilik84.801.928.000
Çocukların Korunması ve Gelişimin Sağlanması54.803.330.000
Şehit Yakını ve Gaziler19.144.716.000
Kadının Güçlenmesi7.997.891.000
Uzay ve Havacılık8.729.002.000

Kaynak: Anadolu Ajansı

Doğa sigorta acente ve brokerlerini Karadağ’da ağırladıABD tarihinde bir ilk! Almanya, Pentagon'un maaşlarını üstlendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kritik ekonomi mesajı: Temel amacımız... - EkonomiCevdet Yılmaz'dan kritik ekonomi mesajı: Temel amacımız...Karadeniz'den 279 milyon dolarlık su ürünleri ihracı! En çok talep Rusya'dan - EkonomiKaradeniz'den 279 milyon dolarlık su ürünleri ihracıBES katılımcı sayısında 2025 ve 2026 sonu hedefi - EkonomiBES katılımcı sayısında 2025 ve 2026 sonu hedefiTrump'ın Çin açıklaması piyasayı karıştırdı! Bitcoin'de sert düşüş - EkonomiTrump piyasayı karıştırdı! Bitcoin'de sert düşüşİstanbul Havalimanı Sydney Havalimanı ile kardeş havalimanı oldu - Ekonomiİstanbul Havalimanı Sydney Havalimanı ile kardeş havalimanı oldu‘Tarife’ gelirlerinde rekor rakam! ABD hangi ülkeden, kaç dolar kazanacak? - EkonomiABD hangi ülkeden, kaç dolar kazanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...