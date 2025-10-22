Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Karadeniz'den 279 milyon dolarlık su ürünleri ihracı! En çok talep Rusya'dan

Karadeniz'den 279 milyon dolarlık su ürünleri ihracı! En çok talep Rusya'dan

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Su Ürünleri İhracatı, Karadeniz, Rusya, Yunanistan, Japonya, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

2025'in ilk 9 ayında Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracında 278.7 milyon dolar gelir sağlandı. Söz konusu dönemde 38 bin 906 tonluk ihraç yapılırken, en çok talep ise Rusya'dan geldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den yılın ocak-eylül döneminde 31 ülkeye dış satım yapıldı. Bu kapsamda bölgeden 9 ayda 38 bin 906 ton su ürünü ihraç edilerek, 278 milyon 729 bin 24 dolar gelir sağlandı.

EN ÇOK TALEP RUSYA'DAN

Su ürünlerine en çok talep Rusya, Yunanistan ve Japonya'dan geldi. Karadeniz'den ocak-eylül döneminde Rusya'ya 102 milyon 398 bin 985, Yunanistan'a 31 milyon 715 bin 990 ve Japonya'ya 23 milyon 976 bin 161 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldı.

Bölgeden, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Kazakistan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Avusturya ve Endonezya'ya da su ürünü ihraç edildi.

Karadeniz'den 279 milyon dolarlık su ürünleri ihracı! En çok talep Rusya'dan - 1. Resim

"YENİ PAZARLARA AÇILMA YÖNÜNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, su ürünleri ihracatında yılın 9 ayında başarılı bir grafik sergilendiğini söyledi. Özellikle Rusya başta olmak üzere geleneksel pazarlarda ihracatı istikrarlı şekilde artırmaya devam ettiklerini belirten Kalyoncu, "Toplamda 31 ülkeye yaklaşık 39 bin tonluk ürün göndermemiz, bölge ihracatçılarımızın dünya pazarlarındaki gücünü ve rekabetçiliğini bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Kalyoncu, "Son 3 ayda kazandığımız ivmeyi koruyarak, yılı 380 milyon dolar seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda hem mevcut pazarlarımızı güçlendirme hem de yeni hedef pazarlara açılma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ülke çeşitliliğini artırmayı önemsediklerini vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"2026'da özellikle Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yönelik tanıtım ve ticaret heyeti faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Ayrıca sürdürülebilir balıkçılık ve katma değeri yüksek işlenmiş ürün ihracatına yönelerek, Türk su ürünlerinin dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlkay Gündoğan Bodo Glimt maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu açıklandıDünyanın en iyi 30 yemek şehri açıklandı: Türkiye’nin iki yıldızı listede parladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kritik ekonomi mesajı: Temel amacımız... - EkonomiCevdet Yılmaz'dan kritik ekonomi mesajı: Temel amacımız...Şehit yakınları ve gaziler için 2026 bütçesinde ne kadar kaynak ayrıldı? - EkonomiŞehit yakınları ve gaziler için 2026 bütçesinde ne kadar kaynak ayrıldı?BES katılımcı sayısında 2025 ve 2026 sonu hedefi - EkonomiBES katılımcı sayısında 2025 ve 2026 sonu hedefiTrump'ın Çin açıklaması piyasayı karıştırdı! Bitcoin'de sert düşüş - EkonomiTrump piyasayı karıştırdı! Bitcoin'de sert düşüşİstanbul Havalimanı Sydney Havalimanı ile kardeş havalimanı oldu - Ekonomiİstanbul Havalimanı Sydney Havalimanı ile kardeş havalimanı oldu‘Tarife’ gelirlerinde rekor rakam! ABD hangi ülkeden, kaç dolar kazanacak? - EkonomiABD hangi ülkeden, kaç dolar kazanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...