Canlı yayında hesap yaptı: Asgari ücret yasaya göre bu rakamın altında olmamalı

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammı yeniden gündem olmaya başladı. Milyonlar alacağı zammı merak ediyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammını belirleyecek. Uzmanlar farklı rakamları dile getirirken, Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevaplayan İsa Karakaş, asgari ücret zammı için hiç dillendirilmeyen bir rakamı öne attı. Karakaş, "Yasaya göre böyle olmalı ancak ne yazık ki olmayacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU DEĞİŞİR Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişeceğine yönelik iddialarla ilgili konuşan Karakaş, "Komisyon 5'er üyeden oluşuyor. Komisyonun yapısı değişse bile değişen bir şey olur mu? İşçileri temsilen TÜRK-İŞ var. HAK-İŞ'te katılmak istiyor. Ancak 2 konfederasyon olmaz. Olsa bile asgari ücretin belirlenme sürecini etkileyemeyecek. Başkan'ın bulunduğu taraf hükümetin tarafı olacağı için yine karar almada bir değişiklik olmayacak" dedi.

"HÜKÜMET ARTIRMAK İSTİYOR AMA ELİ KOLU BAĞLI"

İş dünyasının serzenişleri olduğunu belirten Karakaş, "Hükümet asgari ücreti artırmak istiyor ancak eli kolu bağlı. Yüksek faiz, düşük kur politikası, hayat pahalılığı ve rekabet boyutu var bu işin. Bunların içinde bir denge kurulmaya çalışılıyor. İşveren kısmı serzenişte. 'Yüksek faizden dolayı maliyet var, döviz kurları baskılandığı için rekabet avantajımız yok, dolayısıyla yüksek bir asgari ücrete karşıyız' söylemleri var. Ayrıca enflasyon programı da istenildiği gibi gitmiyor. Dezenflasyon süreci çok uzadı. Ekonomi yönetimi sürecin bozulmasını istemiyor." şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRET 40 BİN TL OLMALI"

Karakaş sözlerini şöyle tamamladı: "Peki asgari ücret ne kadar olacak? En az yüzde 25, en fazla yüzde 30 artış bekliyoruz. Yüzde 30'u bulması da zor. Olması gereken nedir? Şubat ayı itibarıyla yasaya göre işçinin cebine girmesi rakam bana göre 40 bin TL'nin altında olmaması gerekiyor. Yasadaki tarife göre, bekar bir işçi kira vs. bütün giderlerini karşılaması için gereken rakam eylül itibarıyla 36 bin 305 TL. TÜRK-İŞ'in bu rakamları son derece masum rakamlar. Abartılmış rakamlar değil. Şubatta bu rakam 40 bin TL'ye ulaşacak. Bu sebeple asgari ücret benim görüşüne göre 40 bin TL olmalı. Ancak ne yazık ki olmayacak. En az yüzde 25, en fazla yüzde..."