Hamsi 25 liraya düştü, vatandaşlar sıraya girdi! En fazla 2 kilo alabiliyorlar

Karadeniz'deki hamsi bereketi, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yüzleri güldürdü. Balıkçı tezgahlarında hamsi fiyatının 25 TL'ye düştüğünü gören vatandaşlar, adeta sıraya girmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarda yerini alan hamsiler kısa süre içerisinde tükenirken, balıkçılar herkesin yiyebilmesi için bir kişinin en fazla 2 kilogram alabileceğini söyledi.

"HAVA ŞARTLARI İYİ OLURSA BU FİYAT DEVAM EDER"

Fatsa'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Samet İlişe, sezonun oldukça bereketli geçtiğini belirterek, "Halkımızı tezgahımıza bekliyoruz. Şu anda hamsi 25 TL'den vatandaşlarımızın hizmetindedir. Fatsa'ya hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Hava şartları iyi gittikçe bu fiyatlar da devam eder" diye konuştu.

"İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Balıkçı Faruk İlişe de hamsinin bol çıkmasından ve vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyleyerek, "Şu anda hamsi 25 TL. Havalar böyle giderse bu fiyatlardan satmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar ise bu sezon hem bol hem de uygun fiyatlı hamsi tüketmenin mutluluğunu yaşıyor. Fatsalı Yaşar Parlayan, "Şu anda en bol ve en ucuz hamsi Fatsa'da. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.