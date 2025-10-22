Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hamsi 25 liraya düştü, vatandaşlar sıraya girdi! En fazla 2 kilo alabiliyorlar

Hamsi 25 liraya düştü, vatandaşlar sıraya girdi! En fazla 2 kilo alabiliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karadeniz'de balık sezonu devam ederken, en ucuz hamsi Ordu'nun Fatsa ilçesinde tezgahlarda 25 liradan satışa sunuldu. Ucuza balık almak isteyen vatandaşlar da esnafın önünde kuyruk oluştururken, herkesin yiyebilmesi için bir kişiye en fazla 2 kilo satıldığı belirtildi.

Karadeniz'deki hamsi bereketi, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yüzleri güldürdü. Balıkçı tezgahlarında hamsi fiyatının 25 TL'ye düştüğünü gören vatandaşlar, adeta sıraya girmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarda yerini alan hamsiler kısa süre içerisinde tükenirken, balıkçılar herkesin yiyebilmesi için bir kişinin en fazla 2 kilogram alabileceğini söyledi.

Hamsi 25 liraya düştü, vatandaşlar sıraya girdi! En fazla 2 kilo alabiliyorlar - 1. Resim

"HAVA ŞARTLARI İYİ OLURSA BU FİYAT DEVAM EDER"

Fatsa'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Samet İlişe, sezonun oldukça bereketli geçtiğini belirterek, "Halkımızı tezgahımıza bekliyoruz. Şu anda hamsi 25 TL'den vatandaşlarımızın hizmetindedir. Fatsa'ya hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Hava şartları iyi gittikçe bu fiyatlar da devam eder" diye konuştu.

Hamsi 25 liraya düştü, vatandaşlar sıraya girdi! En fazla 2 kilo alabiliyorlar - 2. Resim

"İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Balıkçı Faruk İlişe de hamsinin bol çıkmasından ve vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyleyerek, "Şu anda hamsi 25 TL. Havalar böyle giderse bu fiyatlardan satmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar ise bu sezon hem bol hem de uygun fiyatlı hamsi tüketmenin mutluluğunu yaşıyor. Fatsalı Yaşar Parlayan, "Şu anda en bol ve en ucuz hamsi Fatsa'da. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konyaspor-Beşiktaş maçında kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler belli oldu22 Ekim bugün Buca, Güzelbahçe, Karabağlar'ın bu mahallelerine dikkat! İzmir Su Kesintisi kaç saat, nerede olacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borsalar Federasyonu toplantısına videolu mesaj: "Küresel finans sisteminde gelir uçurumu derinleşiyor" - Ekonomi"Küresel finans sisteminde gelir uçurumu derinleşiyor"Artık ‘manuel vites’e bakan yok! İşte ‘ikinci el’de en ucuz ‘otomatik’ araçlar - Ekonomiİşte ‘ikinci el’de en ucuz ‘otomatik’ araçlarAFAD 1.250 personel alacak! İşte adaylarda aranan şartlar... - EkonomiAFAD 1.250 personel alacak! İşte aranan şartlarEskişehir’de de bulunmuştu! En çok ‘nadir element’ bu ülkelerde - EkonomiEn çok ‘nadir element’ bu ülkelerdePetrol düştü, akaryakıtta beklenen oldu! Motorine indirim - EkonomiAkaryakıta indirim! İşte güncel fiyatlarMerkez Bankası açıkladı! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor - EkonomiYeni banknotlar bugün tedavüle giriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...