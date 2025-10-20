Hamsi bollaştı, fiyat düştü! Kilosu bakın kaç lira oldu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda hamsi ile dönünce fiyatlarda da ciddi bir düşüş oldu. Ordu'da geçen hafta 150 liradan satılan hamsinin fiyatı bu hafta 70 liraya düştü.

Karadeniz'e açılan balıkçılar, bir süredir avladıkları bol miktarda hamsiyle kıyıya dönüyor. Balık tezgahlarında hamsinin yanı sıra mezgit ve istavrit en çok satılan çeşitler arasında bulunuyor. Kentte hamsi 70 liradan, mezgit 200, barbun 150 ve istavrit ise 100 liradan satılıyor.

HAMSİ ARTTI, FİYAT DÜŞTÜ

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, son günlerde özellikle hamsi avının yeniden arttığını, buna bağlı olarak fiyatların düştüğünü söyledi.

GEÇEN HAFTA 150 LİRAYDI 

Geçen hafta 100 ila 150 liradan satılan hamsinin kilogramının 70 liraya gerilediğini ifade eden Arslantürk, hamsinin bollaştıkça fiyatının düşmeye devam edeceğini dile getirdi.

Arslantürk, hamsinin yanı sıra tezgahta en çok istavrit ve mezgite ilgi olduğunu sözlerine ekledi.

