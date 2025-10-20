Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa, Karaköprü, Bıçaklı Kavga, Yaralılar, Silahlı Saldırı, Olay Yeri, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, S.L.İ. ve B.D. bıçakla, Ö.A, Ö.Ş, K.Z, M.İ.Ö, S.F.İ, O.A. ile S.Ş. darp sonucu yaralandı.

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Elon Musk'a yerli rakip! 75 bin TL'ye Cybertruck ürettiİsrail’de muhalefet ayakta! Netanyahu, “Türkiye ve Katar’ı Gazze’ye sokmakla” suçlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da milyonluk kaçaklığı polis engelledi: Yüzlerce cep telefonuna el konuldu - 3. SayfaMilyonluk kaçaklığı polis engelledi: Yüzlercesine el konulduİzmit'teki otogarda uzman çavuş, dehşet saçtı! Vurularak etkisiz hale getirildi - 3. SayfaUzman çavuş, otogarda dehşet saçtı!Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralayan saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 3. SayfaBalıkesir'deki dehşetin yeni görüntüleri çıktı!Edirne'de akılalmaz iddia! Kreşte öğretmen, 3 yaşındaki çocuğu ısırdı - 3. Sayfa'Öğretmen, 3 yaşındaki çocuğu ısırdı' iddiasıAilesi günlerdir onu arıyordu... 13 yaşındaki kız bakın nerede bulundu! - 3. SayfaAilesi günlerdir onu arıyordu... 13 yaşındaki kız bakın nerede bulundu!Bıçaklı kavgada can veren çocuğun annesi feryat etti! "Tarla gibi yapmış oğlumu" - 3. SayfaOğlu bıçaklanarak katledildi, anne feryat etti
Sonraki Haber Yükleniyor...