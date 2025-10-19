Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şanlıurfa'da korkunç cinayet: Katil 14, maktul 16 yaşında…

Şanlıurfa'da korkunç cinayet: Katil 14, maktul 16 yaşında…

Şanlıurfa’da çocuklar arasında çıkan kavga kanla bitti. 14 yaşındaki Y.K., tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Kaçan çocuk kısa sürede yakalandı.

Çocuklar arasındaki tartışmalar son zamanlarda artık ölümle sonuçlanıyor. Şanlıurfa’daki olay da gençler arasındaki şiddet eğiliminin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İddiaya göre, 14 yaşındaki Y.K. ile 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.K., yanındaki bıçakla arkadaşı Kubat’ı bıçakladı.

HAKKI EREN KUBAT OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakkı Eren Kubat kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kubat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası kaçan Y.K. ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

