Markete sığınarak kurtuldu! 65 yaşındaki adam, 15 yaşındaki hasmına kurşun yağdırdı

Filmleri aratmayan olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz nisan ayında Suriye uyruklu 15 yaşındaki S.A.Ö., sokakta karşılaştığı Nadir C. ile alacak verecek nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından tek kurşunla yaraladı.

Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından cezaevine giren S.A.Ö.(15) geçtiğimiz günlerde çıktı.

ÇOCUĞU GÖRÜR GÖRMEZ SİLAHA SARILDI

Bugün ise saat 18.00 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Nadir C.(65), denk geldiği hasmı S.A.Ö.'yü görünce elindeki tabancaya sarıldı.

Nadir C. Elindeki tabancayla gence ateş ederek kovaladı. Koşarak kaçan S. A.Ö., bir markete sığındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Genç şans eseri yaralanmazken, silahlardan çıkan bir mermi cadde üzerindeki bir işyerinin duvarına isabet etti.

Mağdur S.A.Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.