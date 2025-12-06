Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftayı %1 primle 11.007’den tamamladı. Böylece endeks, 10 hafta sonra ilk defa psikolojik 11 bin seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yaptı. Efor Çay %42 primle BİST 100 kapsamında en çok yükselen ve Destek Finans Faktoring %-33 değer kaybı ile en çok düşen hisse oldu. Dikkatler TCMB faiz kararına çevrilirken; para girişi ve çıkışı yaşanan hisseler hangileri? Borsada beklentiler nasıl? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye piyasalarında hareketli bir hafta geride kalırken; Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %1,00 yükseldi ve 11.007 puandan kapanış yaptı. Endeks son olarak 22 Eylül ile başlayan haftada psikolojik 11 bin seviyesinin üzerinde kapanış yapmıştı. Bu haftaki kapanış, 10 hafta sonra yeniden 11 binin üzerinde gerçekleşti.

Bu hafta yaşanan gelişmelere bakıldığında; Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre büyüme söz konusu dönemde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON DÜŞÜK GELDİ

Kasım ayı enflasyon rakamları da bu hafta belli oldu. TÜİK verilerine göre geçen ay TÜFE %0,87 oldu ve yıllık TÜFE %31,07'ye geriledi. Aylık enflasyonda %1,1-%1,3 arası tahminler öne çıkıyordu. Beklentilerden daha iyi gelen TÜFE verileri, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini göstererek piyasaya pozitif mesaj verdi.

İMALATTAN POZİTİF SİNYAL

Büyümenin öncü göstergelerinden kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI verisi de geçen hafta belli açıklandı. Buna göre kasımda imalat aktivitesi 46,50'den 48 seviyesine yükseldi. Endeks, imalatta canlılığa işaret eden 50 seviyesinin altında kalmaya devam etse de, ekim ayına göre yaşanan yükseliş, imalat sanayinde olumlu gidişatın habercisi oldu.

DİKKATLER TCMB’DE

Gelecek haftanın en önemli gündem maddesinin TCMB faiz kararı olacağını belirten analistler, “Düşük gelen enflasyonun ardından 150 baz puan civarında bir indirim gelebilir” tahmininde bulunuyor. Tahminlere paralel bir indirim halinde politika faizi de %38,00 seviyesine gerilemiş olacak.

Borsada 10 hafta sonra bir ilk! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

PİYASADA BEKLENTİLER

Borsa endeksi için 10.800’ün teknik ve 11 binin psikolojik bir destek olarak izleneceğini de aktaran analistler, “Yukarıda ise 11.150-11.250 bandı direnç olarak konumunu koruyor. Bu bandın aşılması ve üzerinde kalıcılık halinde yükseliş de ivme kazanabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSE

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında, en çok yükselen ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

EFOR: 31,90 TL (%42,41)

AKSEN: 62,25 TL (%18,12)

TRALT: 40,48 TL (%15,86)

EUPWR: 32,16 TL (%14,78)

KTLEV: 18,54 TL (%14,73)

EN ÇOK DÜŞEN 5 HİSSE

Yine BİST 100 kapsamında en çok düşen ilk 5 hisse ise şunlar oldu:

DSTKF: 580,00 TL (%-33,79)

KONTR: 31,04 TL (%-7,07)

GLRMK: 161,80 TL (%-5,16)

FENER: 10,18 TL (%-5,13)

ECILC: 88,50 TL (%-4,32)

PARA GİRİŞİ YAŞANAN HİSSELER

Akbank: 503,02 milyon TL

Turkcell: 304,26 milyon TL

Sabancı Holding: 202,35 milyon TL

Işıklar Enerji ve Yapı Holding: 197,06 milyon TL

TÜPRAŞ: 174,79 milyon TL

PARA ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Türk Hava Yolları: -513,25 milyon TL

BİM Birleşik Mağazacılık: -483,13 milyon TL

Pegasus Hava Yolları: -230,75 milyon TL

Türk Altın İşletmeleri: -146,10 milyon TL

Ereğli Demir Çelik: -76,62 milyon TL

