Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 13 yaşındaki Buse sırra kadem bastı… Kameradaki detay ekipleri alarma geçirdi

13 yaşındaki Buse sırra kadem bastı… Kameradaki detay ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
13 yaşındaki Buse sırra kadem bastı… Kameradaki detay ekipleri alarma geçirdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de 13 yaşındaki Buse H.’nin esrarengiz kaybı endişeye neden oldu. Ailesiyle katıldığı düğünden sonra ortadan kaybolan küçük kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Buse’nin bir aracın arkasına gizlendiği ve boş araziye doğru koştuğu anlar dikkat çekti.

Olay dün akşam saatlerinde İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşandı. 13 yaşındaki Buse H. ve ailesi Haliller Köyü’nde okul bahçesinde düzenlenen bir düğüne katıldı. 

Bir süre sonra kızlarını okul bahçesinde göremeyen aile, çevrede arama yapmaya başladı. Ancak Buse’ye ulaşamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

13 yaşındaki Buse sırra kadem bastı… Kameradaki detay ekipleri alarma geçirdi - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, okul çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

BOŞ ARAZİYE DOĞRU KOŞTU

Bölgede aramalara başlayan Jandarma ve AFAD birimleri, kamera kayıtları ile vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

13 yaşındaki Buse sırra kadem bastı… Kameradaki detay ekipleri alarma geçirdi - 2. Resim

Öte yandan, kayıp Buse’nin son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Buse’nin yoldan karşıya geçtiği, bir aracın etrafında gizlendiği ve ardından boş araziye doğru koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Burak Yılmaz, Erol Bulut'u üzdü: Fenerbahçe maçı öncesi seri sürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Firari katil, uzman çavuşu öldürüp önüne gelene kurşun yağdırdı! Balıkesir'deki kabus gecesinin detayları ortaya çıktı - 3. SayfaKabus gecesinin detayları ortaya çıktı!Zonguldak'ta hastaneyi alarma geçiren olay! 16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gitti, ölü doğum yaptı - 3. Sayfa16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gitti, ölü doğum yaptıKastamonu'da 7 kişilik aile mantardan zehirlendi - 3. Sayfa7 kişilik aile mantardan zehirlendi!Ankara'da dehşet anları! Muradiye Gökmen 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde katledildi - 3. Sayfa3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde katledildiŞanlıurfa'da veli, öğretmene demir sopayla saldırdı! Kan revan içinde kaldı, canını zor kurtardı - 3. SayfaÖğretmene demir sopayla saldırdı! Canını zor kurtardıKadıköy'de yürek yakan olay! Engelli 4 kişi denize düştü, 1'i öldü - 3. SayfaEngelli 4 kişi denize düştü, 1'i öldü!
Sonraki Haber Yükleniyor...