13 yaşındaki Buse sırra kadem bastı… Kameradaki detay ekipleri alarma geçirdi
İzmir'de 13 yaşındaki Buse H.’nin esrarengiz kaybı endişeye neden oldu. Ailesiyle katıldığı düğünden sonra ortadan kaybolan küçük kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Buse’nin bir aracın arkasına gizlendiği ve boş araziye doğru koştuğu anlar dikkat çekti.
Olay dün akşam saatlerinde İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşandı. 13 yaşındaki Buse H. ve ailesi Haliller Köyü’nde okul bahçesinde düzenlenen bir düğüne katıldı.
Bir süre sonra kızlarını okul bahçesinde göremeyen aile, çevrede arama yapmaya başladı. Ancak Buse’ye ulaşamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, okul çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
BOŞ ARAZİYE DOĞRU KOŞTU
Bölgede aramalara başlayan Jandarma ve AFAD birimleri, kamera kayıtları ile vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, kayıp Buse’nin son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Buse’nin yoldan karşıya geçtiği, bir aracın etrafında gizlendiği ve ardından boş araziye doğru koştuğu anlar yer aldı.