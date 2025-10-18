Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de korkunç olay! Oltaya balık değil insan kafatası takıldı

İzmir’de korkunç olay! Oltaya balık değil insan kafatası takıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
İzmir’in Konak ilçesinde balık tutan bir vatandaşın oltasına insan kafatası takıldı. Deforme olmuş kafatası, kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Konak ilçesinde balık tutan bir kişinin oltasına takılan insan kafatası, inceleme için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BALIK TUTARKEN KANCAYA TAKILDI

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda oltasını denizden çeken vatandaşın kancasına kafatası takıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Ekipler tarafından incelenen ve deforme olduğu belirlenen kafatası, kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

