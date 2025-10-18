İzmir’de korkunç olay! Oltaya balık değil insan kafatası takıldı

İzmir’in Konak ilçesinde balık tutan bir kişinin oltasına takılan insan kafatası, inceleme için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BALIK TUTARKEN KANCAYA TAKILDI

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda oltasını denizden çeken vatandaşın kancasına kafatası takıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Ekipler tarafından incelenen ve deforme olduğu belirlenen kafatası, kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.