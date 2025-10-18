Gülben Duru’yu sokak ortasında katletti! Görüntüler ortaya çıktı

Korkunç olay, 16 Ekim saat 12.00 sıralarında Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi 1262 Sokakta meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI, KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre, Gülben Duru (27) ile eski eşi A.Ç. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Duru’yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gülben Duru kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, Gülben Duru ile A.Ç.'nin geçmişte gerçekleştirdikleri dini nikahlı birlikteliklerini 2019 yılında bitirdikleri, bu birliktelikten çocukların bulunduğu, konunun çocukların görülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleştiği ortaya çıktı. Cinayet zanlısı A.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

OLAY ANINA DAİR GÖRÜNTÜLER…

Öte yandan olayın meydana geldiği ana dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde cinayetin meydana geldiği an sokaktaki kalabalık, olayın ardından kaçan şüpheli ve yakalandığı yer görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.