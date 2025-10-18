Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gülben Duru'yu sokak ortasında katletti! Görüntüler ortaya çıktı

Gülben Duru’yu sokak ortasında katletti! Görüntüler ortaya çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde, eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki Gülben Duru’nun cinayetine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Duru’nun, dini nikahlı birliktelikten olan çocuklarını zanlıya göstermek istememesi ve çocukların bakımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıkların, cinayetin nedeni olduğu öğrenildi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkarken, şüpheli A.Ç. tutuklandı.

Korkunç olay, 16 Ekim saat 12.00 sıralarında Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi 1262 Sokakta meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI, KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre, Gülben Duru (27) ile eski eşi A.Ç. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Duru’yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gülben Duru kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gülben Duru’yu sokak ortasında katletti! Görüntüler ortaya çıktı - 1. Resim

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, Gülben Duru ile A.Ç.'nin geçmişte gerçekleştirdikleri dini nikahlı birlikteliklerini 2019 yılında bitirdikleri, bu birliktelikten çocukların bulunduğu, konunun çocukların görülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleştiği ortaya çıktı. Cinayet zanlısı A.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Gülben Duru’yu sokak ortasında katletti! Görüntüler ortaya çıktı - 2. Resim

OLAY ANINA DAİR GÖRÜNTÜLER…

Öte yandan olayın meydana geldiği ana dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde cinayetin meydana geldiği an sokaktaki kalabalık, olayın ardından kaçan şüpheli ve yakalandığı yer görüntülendi.

Gülben Duru’yu sokak ortasında katletti! Görüntüler ortaya çıktı - 3. Resim

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
