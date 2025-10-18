Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bolu Dağı'nda tır ile otobüs çarpıştı! 2 yolcu yaralandı

Bolu Dağı'nda tır ile otobüs çarpıştı! 2 yolcu yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Bolu Dağı&#039;nda tır ile otobüs çarpıştı! 2 yolcu yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza, bölge ulaşımında aksamaya neden oldu.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Hakan Ö. idaresindeki tır ile Bolu Dağı Düzce geçişi Kaynaşlı Dörtyol mevkisinde kavşakta manevra yapan Mevlüt T. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı.

İKİ YOLCU AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 yolcu, ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Kaza bir süre ulaşımda aksamaya neden olurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tezkere Meclis'te! Hükûmet üç yıl daha yetki istedi
