"Seni Kastamonu’da gezdirmem" sözü tahrik sayıldı: Baba ve oğula indirimli ceza

Kastamonu’da 1 kişinin 6 yerinden bıçaklanarak yaralandığı olayla ilgili yargılanan baba ve oğul, "Seni Kastamonu’da gezdirmem." sözünün tahrik sayılması üzerine indirimli ceza aldı. Sanıklardan baba 1 yıl 10 ay 15 gün, oğlu ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9 Mayıs 2023 tarihinde Kastamonu Cebrail Mahallesi Kırkçeşme Sokak'ta Mustafa T. ile Erdal K. ve oğlu Erkan K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Mustafa T., vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, gözaltına alınan baba ve oğlu ise tutuklandı.

Olayın ardından Mustafa T., Erdal K. ve oğlu Erkan K. hakkında "hakaret", "tehdit", "kasten yaralama", "basit yaralama" suçlarından dava açıldı. Yargılama sürecinde sanıklar tahliye edildi. Davanın karar duruşması Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

"6 YERİMDEN BIÇAKLANDIM, ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Duruşmada savunma yapan Mustafa T., "Sanıkların borcu vardı ama 'Biz, borcumuzu ödemiştik. Geri almamız gereken senet kalmıştı' diyorlar. Eğer borçlarını ödeseler neden böyle bir olaya şahit olalım. Beni icraya düşürdüler, benim bütün tarım aletlerim gitti. 2020 yılında 80 bin TL borcu vardı, hiç ödemediler. 'Hayvan verdim' diyorlar, hangi işletmeden hangi işletmeye hayvanlar geçmiş? Borcunu hiç ödemedi, bütün tarım aletlerim icralık oldu. Ben de borcumu istedim. İkisi beni dar sokağa götürdüler. 'Ben kimseye borcumu ödemedim, sana da ödemem' dedi. Sonra bana küfürler etti, bağırdı, vurmaya başladı. Vurunca babası beni tuttu. Babasının yardımı olmasaydı bu çocuk bana bir sefer bıçak vurur, iki sefer bıçak vururdu. 6-7 yerimden bıçakladı, yere düştüm. Yere düştüğümde babası kafama vurdu, beni darbetti. 6 yerimden bıçaklandım. Babası beni tutmasaydı belki de kaçıp kurtulacaktım. Üzerime atılan suçlamayı da kabul etmiyorum. Her ikisinden de şikayetçiyim." dedi.

"'SENİ KASTAMONU'DAN ÇIKARTTIRMAYACAĞIM' DEDİ"

Mustafa T.'ye olan borcu karşılığında hayvan verdiğini ancak Mustafa T.'nin kendisine senedi iade etmediğini söyleyen Erdal K. ise şu şekilde konuştu:

"Masada otururken yanıma gelip küfür etti, 'Kastamonu'dan çıkarttırmayacağım' dedi. Herkesin oturduğu bir yerde bu şekilde hakaret ile başladı. Ben 10 dönemdir muhtarlık yapıyorum, 'Ben bunu ikna ederim' diye hiçbir tepki vermedim, hakarette de bulunmadım. Koluma girdi, ara sokağa doğru yürüdük. 'Halkın içerisinde terbiyesizlik yapma' desem de en sonunda bana vurdu. Yerden kalktığımda oğlumla arasında ne geçtiğini görmedim. Elinde bıçakla bana da teşebbüs etti, vurmaya çalıştı. Ben bıçaklamayı görmedim. Sadece Mustafa'nın karnında kanı gördüm, oğluma 'Sen ne yaptın' diye bağırdım. Oğluma 'Öldür' diye bir şey demedim. Böyle düşünmüş olsaydım devletin bana vermiş olduğu silah vardı, ben onu kullanırdım."

"KAÇ KERE BIÇAK SALLADIM BİLMİYORUM"

Sanık Erkan K. de, "Zorla para istiyordu. Mustafa, babamı yumruklayarak yere düşürdü. Kaç kere bıçak salladığımı bilmiyorum. Korktum, yüzüme doğru yumruk attı. Ben bilincimi kaybetmiştim, hızlı bir şekilde bıçağı savurdum. Mustafa’nın da elinde bıçak vardı. Korktum, beni öldürecek zannettim. Zaten babam da yerdeydi. Biz kendimiz ayrıldık, ben zaten geri çekildim. 'Gelme' diye de bağırdım. Amacım korkutmaktı." diye konuştu.

"SENİ KASTAMONU'DA GEZDİRMEM" SÖZÜ TAHRİK SEBEBİ SAYILDI

Avukat savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, bıçaklı saldırıya uğrayan Mustafa T.’nin "Seni Kastamonu’da gezdirmem" şeklindeki tehdit içeren sözünü tahrik sebebi olarak kabul ederek, sanık Erdal K.’ye verilen hapis cezasını 3 yıldan 1 yıl 10 ay 15 güne düşürdü. Erkan K.’ye de babasına yönelik tehdit sözünün haksız tahrik sebebi sayılarak 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mustafa T. ise, Erdal K.’ye yönelik işlediği 'tehdit' suçu sebebiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.