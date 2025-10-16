Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu! 3 sene tahrik indirimi aldı...

Konya'da boş arazide araç içinde göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunan kişinin, arkadaşı Ayşe K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Zanlı kadın bir kez daha hakim karşısına çıktı. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Söz verilen Ayşe K, olay anını hatırlamadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Sanık avukatı, olay günü müvekkilinin maktul Şuayip Demir tarafından araçla alınıp ıssız bir yere götürüldüğünü ve darbedildiğini iddia ederek, "Müvekkilim daha önce de çok kez maktulden şiddet görmüş ve vücudunun çeşitli uzuvları maktulün şiddeti nedeniyle kırılmıştır. Olay günü de gece vakti ıssız bir yerde arabada şiddet gören müvekkilim, arabada bulunan bıçağı, şiddetten kaçmasının mümkün olmadığını düşünerek kendini korumak amacıyla maktule bir kez savurmuştur. Olayda meşru savunma şartlarının oluştuğu açıktır. Müvekkilime ait darp raporu ve vücudundaki morluklar da bunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Maktul Şuayip Demir'in avukatı ise eylemin tasarlayarak gerçekleştiğini ve olay anında maktulün baygın şekilde ön koltukta oturur durumda olduğunu savunarak, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kanaatiyle suçundan 16 yıl hapis cezası vererek, takdiri indirimle cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde 11 Şubat'ta Ayşe K. (35), akşam saatlerinde arabada tartıştığı arkadaşı Şuayip Demir'i (32) bıçaklamış, sabah durumu sağlık ekiplerine haber verdikten sonra polislerce gözaltına alınmıştı.