Adana'da iki gün internetsiz kaldılar! Sebebi belli oldu

Adana'da iki gün internetsiz kaldılar! Sebebi belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana’da güneş enerji santraline giren şüpheliler, 400 metre elektrik kablosu çaldı. Hırsızlık nedeniyle bölgede 2 gün boyunca internet kesintisi yaşandı. Yakalanan hırsız kendini ise "Paraya ihtiyacım vardı." diyerek savundu.

29 Eylül'de Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesindeki bir güneş enerji santralinde 3 şüpheli santrale girip 400 metre internet kablosu çaldı. Şüphelilerin iş yerindeki ve güvenlik kamerasını kırdığı anlar, saniye saniye görüntülendi.

İnternet kablolarının çalınması nedeniyle Akdeniz Mahallesindeki evlerde 2 gün internet kesintisi yaşanırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olaya karışan yüzü kapalı 2 şahsın kimliği tespit edilemezken kabloları götüren kişinin R.D. (30) olduğu tespit edildi.

"PARAYA İHTİYACIM VARDI" SAVUNMASI

Şüpheli R.D., saklandığı bir evde yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı, kabloları çalıp sattım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

