Haberler > 3. Sayfa > "Bacasız" kombi anne ve bebeğini hayattan kopardı! Uzmanlar uyardı...

“Bacasız” kombi anne ve bebeğini hayattan kopardı! Uzmanlar uyardı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
“Bacasız” kombi anne ve bebeğini hayattan kopardı! Uzmanlar uyardı...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da doğalgazlı kombinin bacasının dışarı uzatılmadığı evde yatan Meryem Ölmez, bebeğiyle birlikte bir daha uyanamadı. Karbonmonoksitten zehirlenen anne oğulun cansız bedenlerini işten gelen baba buldu.

Havaların soğumasıyla birlikte yavaş yavaş yakılmaya başlayan bakımsız sobalar can almaya başladı. Aksaray Fatih Mahallesi’ndeki dört katlı apartmanın birinci katında yaşayan anne Meryem Ölmez (21), oğlu Halil İbrahim’in (1) üşümemesi için, tadilat gören evlerindeki doğalgazla çalışan kombiyi çalıştırıp yattı.

“Bacasız” kombi anne ve bebeğini hayattan kopardı! Uzmanlar uyardı... - 1. Resim

İŞTEN GELEN BABA BULDU!

Gece yarısı işten evine gelen Mehmet Ölmez (21), eşi ve oğlunu baygın buldu. Önce uyuduklarını düşünen baba, uyandıramayınca hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekibi anne ve oğulun hayatlarını kaybettiğini belirledi. Sinir krizi geçiren Mehmet Ölmez hastaneye kaldırıldı.

UZATILMAYAN BACA ANNE VE YAVRUSUNUN CANINA MAL OLDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olayın yaşandığı evde yeni cam balkon yaptırıldığı, burada doğalgazlı olan kombinin bacası için delik açıldığı, ancak kombiden gelen bacanın uzatılarak dışarıya verilmediği tespit edildi. Havanın soğuk olması sebebiyle anne Meryem Ölmez’in kombiyi yaktığı belirlenirken, yanan kombiden çıkan karbonmonoksit gazının önce camla kapatılan balkona dolduğu, ardından evin içine sızdığı ve anne ve oğlunun karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte muhtemel karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Soba, şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri riskinin arttığı bir döneme girildiğini belirten uzmanlar şu uyarılarda bulundu: Pencere veya duvarlara monte edilen, herhangi bir kaçak durumunda gazın dışarıya tahliye edilmesini sağlayan menfezler asla iptal edilmemeli ve üzeri kapatılmamalıdır. Kombi, şofben gibi cihazların her yıl kış mevsimine girmeden yetkili servisler aracılığıyla bakımı yaptırılmalıdır. Bacalar, deformasyona uğraması ihtimaline karşı yetkilendirilmiş baca temizleme firmalarına kontrol ettirilmelidir. Gaz kaçağı riskini ortadan kaldırmak için ocak ve kombilerdeki eskimiş, paslanmış veya ömrü tamamlanmış bağlantılar mutlaka yenilenmelidir. Lodoslu havalarda daha dikkatli olunmalı, menfezlerin açık olması sağlanmalıdır. Bacanın çekmemesi durumu için cihazların çalışmasını engelleyen emniyet sistemi devre dışı bırakılmamalıdır. Bacalı cihazların olduğu mahal, yatak odası ve banyo olmamalı, bu cihazların olduğu mahallerde yatılmamalıdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

