Sezgin Baran Korkmaz kimdir, olayı ne? Hayatı ve biyografisi gündemde

Sezgin Baran Korkmaz kimdir, olayı ne? Hayatı ve biyografisi gündemde
Son dönemde hakkında açılan kara para aklama soruşturmasıyla yeniden gündeme gelen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye ve ABD’de yürütülen davalarla kamuoyunun dikkatini çekiyor. SBK Holding’in kurucusu olarak tanınan Sezgin Baran Korkmaz olayı ne, neyle suçlanıyor araştırılırken hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.

Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleriyle tanınırken, son yıllarda yasal süreçler ve iddialarla gündeme geldi. Son olarak İstanbul'da aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında kara para soruşturması başlatıldı. Gözaltı kararı çıkan isimler arasında yer alıyor.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz, 7 Kasım 1977 tarihinde Kars Digor'da dünyaya geldi. Eğitim hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan Korkmaz, 12-13 yaşlarında Digor'dan İstanbul'a göç etti.

Çocuk yaşlarda ayakkabı boyacılığı yaparak çalışmaya başladığını söyleyen Korkmaz, genç yaşta İstanbul’a taşınarak ticaret hayatına adım attı. İlk girişimlerini küçük işletmeler üzerinden başlattıktan sonra çeşitli sektörlerde yatırım yapmaya başladı.

SBK Holding’i kurarak ilaç, enerji, sigorta ve madeni yağ gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bünyesine kattı. 2010’lu yıllarda, maddi sıkıntıya düşen Türk şirketlerini satın alarak yeniden yapılandırmasıyla tanındı. Ancak bu dönemde iş ilişkileri ve finansal kaynaklarına dair iddialar nedeniyle tartışmalı bir isim haline geldi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ OLAYI NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında Sezgin Baran Korkmaz hakkında 2020 yılında yakalama kararı çıkarıldı. Önce İsviçre’ye, ardından Avusturya’ya giden Korkmaz, 2021 yılında ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklandı. ABD’nin Utah Eyalet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Korkmaz hakkında “kara para aklama, dolandırıcılık ve devlet işlemlerine engel olma” suçlamaları yöneltildi. Ardından Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği biliniyor. Türkiye’de ise mal varlığına el konulmuş durumda.

Son olarak, İstanbul’da Sezgin Baran Korkmaz ve çevresindeki yedi kişi hakkında yeni bir kara para soruşturması başlatıldı. Operasyon kapsamında beş kişi gözaltına alındı.

