Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu! 5 gözaltı var

Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu! 5 gözaltı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu! 5 gözaltı var
Kara Para, Sezgin Baran Korkmaz, Gözaltı, İstanbul, Suç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında kara para soruşturması başlatıldı. Operasyonlarda Cihan Ekşioğlu'nun da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

CİHAN EKŞİOĞLU DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu! 5 gözaltı var - 1. Resim
Sezgin Baran Korkmaz

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu! 5 gözaltı var - 2. Resim
Cihan Ekşioğlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi

FIBA'dan Britanya kararı: Uluslararası turnuvalardan men edildiSonbaharda girerken bedeniniz ne söylüyor? İşte yorgun ve keyifsiz hissetmenizin 4 nedeni...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DMM'den net açıklama! Boğaz'da 'balık soykırımı' iddiası dezenformasyon çıktı - GündemBoğaz'da 'balık soykırımı' iddiası dezenformasyon çıktıNarin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı davadan çekildi - GündemNevzat'ı savunan avukattan sürpriz kararMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Gazze açıklaması: TSK görev gücünde yer almaya hazır - GündemMSB'den Gazze açıklaması! "TSK hazır"Sağlık ocaklarında yeni hizmet! Hepsinde açılacak, uygulama başlıyor - GündemSağlık ocaklarında yeni hizmet! Hepsinde açılacak, uygulama başlıyorSıcaklık düşmeye devam ediyor! Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı - GündemKuvvetli geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil il il uyarıTürkiye'den 4 ülke ile ticaret anlaşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı - GündemTürkiye'den 4 ülke ile ticaret anlaşması! Erdoğan imzaladı
Sonraki Haber Yükleniyor...