Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Yeni Arda Güler' transferi: 2. Yusuf Akçiçek vakası

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Yeni Arda Güler' transferi: 2. Yusuf Akçiçek vakası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye &#039;Yeni Arda Güler&#039; transferi: 2. Yusuf Akçiçek vakası
Futbol, Galatasaray, Fenerbahçe, Transfer, Altyapı, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray altyapısında yetişen Yusuf Akçiçek, 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüp, A takımda bir sezon oynayan futbolcuyu 22 milyon euro bonservis karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'e satmıştı. Süper Lig'in iki devi arasında yeni bir Yusuf Akçiçek vakası  yaşandı.

Galatasaray altyapısında yetişen Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katan Fenerbahçe, sadece bir sezon A takımda şans bulan futbolcuyu 22 milyon euro bonservise Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına göndererek, büyük gelir elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen bir diğer genç yetenek Efe Fettahoğlu'nun da sarı-lacivertlileri tercih ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Yeni Arda Güler': 2. Yusuf Akçiçek vakası - 1. Resim

'YENİ ARDA GÜLER' YORUMLARI

Sabah'ta yer alan habere göre; henüz 16 yaşında olmasına rağmen tekniğiyle dikkat çeken Efe Fettahoğlu, A takımla antrenmanlara da çıkmaya başladı. Solak olması nedeniyle 'Yeni Arda Güler' denilen Efe de 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Yeni Arda Güler': 2. Yusuf Akçiçek vakası - 2. Resim

GALATASARAY'A KIZDI, FENERBAHÇE'YE GÖTÜRDÜ

"Geleceğin yıldızı" gözüyle bakılan ve U-17 Milli Takımı'na da çağrılan Efe'nin, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ağabeyi Mustafa Fettahoğlu tarafından götürüldüğü belirtildi. Sarı-kırmızılılardan gönderilen Mustafa Fettahoğlu'nun, bu karara kızarak kardeşini de sarı-lacivertlilere götürdüğü iddia edildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cevdet Yılmaz'dan 2026 bütçesine ilişkin açıklama: 18.9 trilyon lira gider, 16.2 trilyon lira gelir bekliyoruzMasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIBA'dan Britanya kararı: Uluslararası turnuvalardan men edildi - SporFIBA kararını duyurdu: Uluslararası turnuvalardan men edildiFatih Terim'in yeni adresi belli oluyor: Çek basını maaşı duyurdu - SporTerim'in yeni adresi belli oluyor: Maaşı...Sadettin Saran'ın 'Olacak iş değil' tepkisine cevap: Jose Mourinho'dan tek cümle - SporSaran'ın 'Olacak iş değil' isyanı: Mourinho'dan tek cümleFenerbahçe'de 'yeni kadro dışı' iddiası: Tedesco, Mert Hakan'ı da istememiş! - Spor'İrfan Can ve Cenk'ten sonra yeni kadro dışı'Kenan Yıldız gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe alay ederek reddetmiş - SporFenerbahçe, Kenan'ı alay ederek reddetmişKuntz’un ayrılık fitilini ateşlemişti! Gizli mimar Hakan - SporKuntz’un ayrılık fitilini ateşlemişti! Gizli mimar Hakan
Sonraki Haber Yükleniyor...