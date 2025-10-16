Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Yeni Arda Güler' transferi: 2. Yusuf Akçiçek vakası

Galatasaray altyapısında yetişen Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katan Fenerbahçe, sadece bir sezon A takımda şans bulan futbolcuyu 22 milyon euro bonservise Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına göndererek, büyük gelir elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen bir diğer genç yetenek Efe Fettahoğlu'nun da sarı-lacivertlileri tercih ettiği ortaya çıktı.

'YENİ ARDA GÜLER' YORUMLARI

Sabah'ta yer alan habere göre; henüz 16 yaşında olmasına rağmen tekniğiyle dikkat çeken Efe Fettahoğlu, A takımla antrenmanlara da çıkmaya başladı. Solak olması nedeniyle 'Yeni Arda Güler' denilen Efe de 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

GALATASARAY'A KIZDI, FENERBAHÇE'YE GÖTÜRDÜ

"Geleceğin yıldızı" gözüyle bakılan ve U-17 Milli Takımı'na da çağrılan Efe'nin, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ağabeyi Mustafa Fettahoğlu tarafından götürüldüğü belirtildi. Sarı-kırmızılılardan gönderilen Mustafa Fettahoğlu'nun, bu karara kızarak kardeşini de sarı-lacivertlilere götürdüğü iddia edildi.