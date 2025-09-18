Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'da gündeme oturdu! "Zaferin kapılarını açan Türk"

Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'da gündeme oturdu! "Zaferin kapılarını açan Türk"

- Güncelleme:
Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan&#039;da gündeme oturdu! &quot;Zaferin kapılarını açan Türk&quot;
Spor Haberleri

Fenerbahçe'den 22 milyon euro bonservis karşılığında Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımıyla çıktığı ilk maça damga vurdu. Suudi medyası, hatasız oynayan ve golü VAR'dan dönen genç stopere övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe forması altında geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, yaz transfer döneminde Al Hilal'in yolunu tuttu. Bonservisine 22 milyon euro ödenen 19 yaşındaki stoper, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gündem oldu.

Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'da gündeme oturdu!

YUSUF AKÇİÇEK MANŞETLERDE

Al Hilal'in AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçında Al-Duhail ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Suudi basını, Al Hilal'in 2-1 kazandığı maçın ardından Yusuf Akçiçek'i manşetlere taşıdı.

Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'da gündeme oturdu!

"AL HİLAL'E ZAFERİN KAPILARINI AÇAN TÜRK YILDIZ"

Akşam gazetesinin aktardığına göre; daha ilk maçında büyük beğeni toplayan Yusuf Akçiçek için "Al Hilal'e zaferin kapılarını açan Türk yıldız" ifadeleri kullanıldı.

"INZAGHI'DEN TAM NOT ALDI"

Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun muhteşem bir performans gösterdiği belirtilirken; savunmada hatasız oynayan Akçiçek'in, teknik direktör Inzaghi'den de tam not aldığı ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara'da kritik zirve! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
