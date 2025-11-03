Orhan Ak'tan Erol Bulut'a 'casusluk' cevabı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'un Teknik Direktörü Orhan Ak, iyi oynamalarına karşın son vuruşlarda etkili olamadıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Orhan Ak, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini belirten Ak, "Çok üzgünüz. Belki de beraberliğe bile üzüleceğimiz bir maç. Maalesef buradan üzgün bir şekilde ayrıldık. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Çok net pozisyonlarımız var. Rakibi kendi sahasına hapsettik. Maalesef son vuruşları yapamadık. Son zamanlardaki en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Oyuncularımızın gayretini, mücadelesini tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda oynadığımız bu oyunun karşılığını alıp takımımızı inşallah istediğimiz noktaya getireceğiz." diye konuştu.

EROL BULUT'UN "CASUSLUK" İDDİASI

Orhan Ak, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un maçın ardından basın toplantısında yaptığı, "Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti." açıklamalarına karşı şu cevabı verdi:

ORHAN AK'TAN CEVAP GELDİ

"Yok öyle bir bilgi gelmedi. Zaten az çok tahmin edebiliyorduk. Başka formasyonda ya da rakip nasıl oynarsa oynasın oyun formatımız belli. Rakibe göre fazla değiştirdiğimiz bir şey yok. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir takımız."

Oyuncularının gol atamadıkça öz güven kaybı yaşadığını anlatan Ak, "Maalesef bulunduğunuz durumla da alakalı. Atamadıkça öz güven kaybı yaşıyorsunuz. Rakiplerin de direnci artıyor. Mental olarak güçlü olmamız lazım. Bu maç olmaz, diğer maç olur. Önemli olan pozisyona girebilmek, istediğimiz oyunu oynayabilmek. Muhakkak bunun bir karşılığı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.