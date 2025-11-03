Derbi haftasından Fenerbahçe kârlı çıktı: Zirvede işler değişti
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek Galatasaray ile Trabzonspor'un golsüz berabere kaldığı derbi haftasını 3 puanla kapattı. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile 11. haftaya ikincilikle giren bordo mavililerin ikişer puan kaybettiği haftada zirvedeki puan farkını 4'e indirdi ve ikinciliğe yükseldi. Galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, üçüncülüğe gerilerken Beşiktaş ise liderin 12 puan gerisine düştü.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Trabzonspor ve Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri oynanırken zirvede işler değişti.
Ligde haftanın kapanış gününde Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçti. Hesap.com Antalyaspor ise ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
ZİRVEDE FARK ERİDİ
Galatasaray'ın Trabzonspor'la golsüz berabere kaldığı haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerek puanını 25'e yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.
Sezonun 11. haftasının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR:
RAMS Başakşehir-Kocaelispor: 1-0
Göztepe-Gençlerbirliği: 1-0
Galatasaray-Trabzonspor: 0-0
TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: 1-3
Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-3
ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: 0-1
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 0-0
Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0
PUAN DURUMU:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|11
|9
|2
|0
|25
|5
|20
|29
|2.FENERBAHÇE
|11
|7
|4
|0
|21
|8
|13
|25
|3.TRABZONSPOR
|11
|7
|3
|1
|17
|7
|10
|24
|4.SAMSUNSPOR
|11
|5
|5
|1
|17
|11
|6
|20
|5.GÖZTEPE
|11
|5
|4
|2
|13
|6
|7
|19
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|11
|5
|3
|3
|15
|18
|-3
|18
|7.BEŞİKTAŞ
|11
|5
|2
|4
|18
|15
|3
|17
|8.TÜMOSAN KONYASPOR
|11
|4
|2
|5
|18
|18
|0
|14
|9.CORENDON ALANYASPOR
|11
|3
|5
|3
|11
|11
|0
|14
|10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|11
|3
|4
|4
|12
|9
|3
|13
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|11
|3
|4
|4
|12
|14
|-2
|13
|12.HESAP.COM ANTALYASPOR
|11
|4
|1
|6
|12
|20
|-8
|13
|13.KOCAELİSPOR
|11
|3
|2
|6
|10
|15
|-5
|11
|14.KASIMPAŞA
|11
|2
|4
|5
|11
|15
|-4
|10
|15.ZECORNER KAYSERİSPOR
|11
|1
|6
|4
|11
|24
|-13
|9
|16.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|2
|2
|7
|10
|16
|-6
|8
|17.İKAS EYÜPSPOR
|11
|2
|2
|7
|6
|14
|-8
|8
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|1
|1
|9
|10
|23
|-13
|4
12. HAFTA
7 Kasım Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)
8 Kasım Cumartesi:
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park)
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Kasım Pazar:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)