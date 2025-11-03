Derbi haftasından Fenerbahçe kârlı çıktı: Zirvede işler değişti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Trabzonspor ve Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri oynanırken zirvede işler değişti.

Ligde haftanın kapanış gününde Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçti. Hesap.com Antalyaspor ise ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

ZİRVEDE FARK ERİDİ

Galatasaray'ın Trabzonspor'la golsüz berabere kaldığı haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerek puanını 25'e yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Sezonun 11. haftasının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR:

RAMS Başakşehir-Kocaelispor: 1-0

Göztepe-Gençlerbirliği: 1-0

Galatasaray-Trabzonspor: 0-0

TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: 1-3

Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-3

ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0

PUAN DURUMU:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 11 9 2 0 25 5 20 29 2.FENERBAHÇE 11 7 4 0 21 8 13 25 3.TRABZONSPOR 11 7 3 1 17 7 10 24 4.SAMSUNSPOR 11 5 5 1 17 11 6 20 5.GÖZTEPE 11 5 4 2 13 6 7 19 6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 11 5 3 3 15 18 -3 18 7.BEŞİKTAŞ 11 5 2 4 18 15 3 17 8.TÜMOSAN KONYASPOR 11 4 2 5 18 18 0 14 9.CORENDON ALANYASPOR 11 3 5 3 11 11 0 14 10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 11 3 4 4 12 9 3 13 11.ÇAYKUR RİZESPOR 11 3 4 4 12 14 -2 13 12.HESAP.COM ANTALYASPOR 11 4 1 6 12 20 -8 13 13.KOCAELİSPOR 11 3 2 6 10 15 -5 11 14.KASIMPAŞA 11 2 4 5 11 15 -4 10 15.ZECORNER KAYSERİSPOR 11 1 6 4 11 24 -13 9 16.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 2 7 10 16 -6 8 17.İKAS EYÜPSPOR 11 2 2 7 6 14 -8 8 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 11 1 1 9 10 23 -13 4

12. HAFTA

7 Kasım Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)