Derbi haftasından Fenerbahçe kârlı çıktı: Zirvede işler değişti

- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek Galatasaray ile Trabzonspor'un golsüz berabere kaldığı derbi haftasını 3 puanla kapattı. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile 11. haftaya ikincilikle giren bordo mavililerin ikişer puan kaybettiği haftada zirvedeki puan farkını 4'e indirdi ve ikinciliğe yükseldi. Galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, üçüncülüğe gerilerken Beşiktaş ise liderin 12 puan gerisine düştü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Trabzonspor ve Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri oynanırken zirvede işler değişti.

Ligde haftanın kapanış gününde Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçti. Hesap.com Antalyaspor ise ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

ZİRVEDE FARK ERİDİ

Galatasaray'ın Trabzonspor'la golsüz berabere kaldığı haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerek puanını 25'e yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Sezonun 11. haftasının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR:

RAMS Başakşehir-Kocaelispor: 1-0

Göztepe-Gençlerbirliği: 1-0

Galatasaray-Trabzonspor: 0-0

TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: 1-3

Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-3

ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0

PUAN DURUMU:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY119202552029
2.FENERBAHÇE117402181325
3.TRABZONSPOR117311771024
4.SAMSUNSPOR115511711620
5.GÖZTEPE11542136719
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ115331518-318
7.BEŞİKTAŞ115241815317
8.TÜMOSAN KONYASPOR114251818014
9.CORENDON ALANYASPOR113531111014
10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ11344129313
11.ÇAYKUR RİZESPOR113441214-213
12.HESAP.COM ANTALYASPOR114161220-813
13.KOCAELİSPOR113261015-511
14.KASIMPAŞA112451115-410
15.ZECORNER KAYSERİSPOR111641124-139
16.GENÇLERBİRLİĞİ112271016-68
17.İKAS EYÜPSPOR11227614-88
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK111191023-134

12. HAFTA

7 Kasım Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)

Kaynak: Anadolu Ajansı

