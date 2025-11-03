Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de bir ayrılık daha! Son yenilginin ardından karar verildi

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Son yenilginin ardından karar verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de bir ayrılık daha! Son yenilginin ardından karar verildi
Konyaspor, Recep Uçar, Ayrılık, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Konyaspor'un, Samsunspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürüldü.

Süper Lig ekibi Konyaspor'un, Samsunspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürüldü.

Süper Lig'de oynanan son 5 maçta 1 galibiyet alabilen Konyaspor'da yönetim, Teknik Direktör Recep Uçar ile ilgili son kararını verdi. 

AYRILIK KARARI ÇIKTI

Konya'nın Sesi'nin haberine göre; yeşil beyazlı yönetim, Teknik Direktör Recep Uçar ile yolları ayırma kararı aldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulmasının beklendiği kaydedildi.

BU SEZON 14 PUAN TOPLADI

Recep Uçar, Konyaspor'un başında çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı. Konyaspor, ligde maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Son yenilginin ardından karar verildi - 1. Resim

SAMSUNSPOR YENİLGİSİ 

Samsunspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Samsunspor iyi bir takım. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi işler yapıyorlar. Böyle maçları kazanabilmek için takım olarak az hata yapmamız lazım. Pozisyona girip atamadığımız, genel olarak da fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda skoru berabere getirebilecek pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. İkinci yarıya bazı şeyleri düzeltmek için çıktık. Ancak bunu da başaramadık. Neticesinde de evimizde Beşiktaş maçı sonrası taraftarımızı evlerine üzüntülü gönderdiğimiz bir maç. Samsunspor'u tebrik ediyorum." diye konuşmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

800 yıllık tarihi kule çöktü! İşçiler enkaz altında kaldıFransa uyandı, 'Türkiye rekorlarla yükseliyor' raporu geldi! '10 yılda küresel ilk 10 ihracatçı arasında'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edin Dzeko ile tartışmıştı, görevine son verildi - SporEdin Dzeko ile tartışmıştı, görevine son verildiVictor Osimhen'den duygusal itiraf: Böylesini ilk kez Galatasaray'da gördüm - Spor"Böylesini ilk kez G.Saray'da gördüm"Fernando Muslera olay sözlerle ateş püskürdü: Sonuçları hakemler belirliyor, futbol temiz değil - Spor"Sonuçları hakem belirliyor, futbol temiz değil"Cristiano Ronaldo'dan Messi için olay cevap: Alçak gönüllü olmak istemiyorum - SporRonaldo'dan Messi için olay cevapSahte Galatasaray biletleriyle vurgun! 16 kişilik şebeke çökertildi - SporSahte Galatasaray biletleriyle vurgun!Arda Turan derbi öncesinde gruplara attığı mesajı açıkladı - SporArda Turan derbi öncesinde gruplara attığı mesajı açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...