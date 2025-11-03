Süper Lig'de bir ayrılık daha! Son yenilginin ardından karar verildi

Süper Lig ekibi Konyaspor'un, Samsunspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürüldü.

Süper Lig'de oynanan son 5 maçta 1 galibiyet alabilen Konyaspor'da yönetim, Teknik Direktör Recep Uçar ile ilgili son kararını verdi.

AYRILIK KARARI ÇIKTI

Konya'nın Sesi'nin haberine göre; yeşil beyazlı yönetim, Teknik Direktör Recep Uçar ile yolları ayırma kararı aldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulmasının beklendiği kaydedildi.

İlgili Haber Sahte Galatasaray biletleriyle vurgun! 16 kişilik şebeke çökertildi

BU SEZON 14 PUAN TOPLADI

Recep Uçar, Konyaspor'un başında çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı. Konyaspor, ligde maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

SAMSUNSPOR YENİLGİSİ

Samsunspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Samsunspor iyi bir takım. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi işler yapıyorlar. Böyle maçları kazanabilmek için takım olarak az hata yapmamız lazım. Pozisyona girip atamadığımız, genel olarak da fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda skoru berabere getirebilecek pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. İkinci yarıya bazı şeyleri düzeltmek için çıktık. Ancak bunu da başaramadık. Neticesinde de evimizde Beşiktaş maçı sonrası taraftarımızı evlerine üzüntülü gönderdiğimiz bir maç. Samsunspor'u tebrik ediyorum." diye konuşmuştu.