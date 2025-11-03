Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fernando Muslera olay sözlerle ateş püskürdü: Sonuçları hakemler belirliyor, futbol temiz değil

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arjantin Premier Ligi'nde Boca Juniors'a 2-1 mağlup olan Estudiantes'ta Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından maçın hakemine ateş püskürdü. Verilen kararların adil olmadığını ve hakemlerin sonuçlara etki ettiğini belirten Muslera, "Hakem hatalarıyla belirlenen sonuçlar çok acı verici ve bu sporun o kadar da temiz olmadığını gösteriyor" dedi.

Estudiantes'in konuk ettiği Boca Juniors'a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından hakem kararlarını sert sözlerle eleştiren Muslera, Arjantin'de gündeme oturdu. 

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Estudiantes'in yolunu tutan Fernando Muslera, Boca Juniors ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu.

"HAKEMİ UNUTMAK İSTEMİYORUM"

90+7'de verilen penaltıyla mağlup oldukları maçın ardından hakem Rey Hilfer'e tepki gösteren Fernando Muslera, "Bir süre önce bana Arjantin futbolu hakkında ne düşündüğümü sordular ve sanırım cevabımı aceleyle verdim. Birkaç maç izledim ve Estudiantes aleyhine doğrudan hakem kararları gördüm. Barracas'ı unutmak istemiyorum, Belgrano'daki penaltıyı unutmak istemiyorum, bu pazar Guido'ya verilen penaltıyı unutmak istemiyorum, kırmızı karttan önce Tiago Palacios'a yapılan açık bir faul vardı." dedi.

"BU SPOR O KADAR DA TEMİZ DEĞİL"

Hakem kararlarıyla sonuçların belirlendiğini söyleyen Muslera, "Bu durumlar bize zarar veriyor, her gün yaptığımız çalışmalara zarar veriyor. Normal bir maçta yaşanan bireysel hataların ötesinde, hakem hatalarıyla belirlenen sonuçlar çok acı verici ve bu sporun o kadar da temiz olmadığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.

