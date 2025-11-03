Arda Turan derbi öncesinde gruplara attığı mesajı açıkladı

Arena Lviv'deki 3-1'lik Dinamo galibiyetinin ardından büyük coşku yaşayan Arda Turan, dev maç öncesi futbolcularına yaptığı konuşmayı anlattı ve mutluluğunu dile getirdi.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Dinamo Kiev'i 3 golle geçti.

ARDA TURAN BÜYÜK COŞKU YAŞADI

Geçen hafta oynanan Ukrayna Kupası maçında Dinamo Kiev'e yenilen Shakhtar Donetsk, bu kez rakibine geçit vermedi ve Arda Turan maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı.

Teknik Direktör Arda Turan, 3-1 kazanılan zaferi değerlendirdi ve maç öncesi futbolculara attığı mesajı açıkladı.

"DÜN GRUPLARA MESAJ ATTIM"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu ve sıkıntılı günlerden takım halinde zaferle çıktıklarını aktaran Arda Turan,"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Nasıl sıkıntılı dönemlerde onlarla ilgili konuşuyorsak bugün de oyuncularımın hakkını vermek lazım. Muhteşem bir mücadele verdiler. Dün gruplara mesaj attım, 'Her oyuncuya her çalışana ihtiyacım var' diye. Kazanırken veya kaybederken beraber hareket etmek lazımdı. Bir derbi oynuyorsanız anları doğru oynamak lazım. Bugün bütün anları doğru oynadılar, çok hak ettikleri bir galibiyet. Genç oyuncular ama büyük adamlar olma yolunda ilerliyorlar. Galibiyetten dolayı hepsini kutluyorum. Mutluluğumu anlatamam ama yarın hemen işimize koyulmak zorundayız önümüzde çok önemli bir Konferans Ligi maçı var." diye konuştu.

"FUTBOLCULARIMA RAHAT VERMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Geçen hafta çarşamba günü (29 Ekim) Ukrayna Kupası'nda 2-1 kaybedilen maçın ardından Arda Turan yaptığı açıklamada, "50. dakikadan sonra gördüğüm şeyden mutlu değilim. Futbolda duyguları, cesareti işin içine katmak lazım, bağlı olduğunuz sisteme sadık olmanız lazım. Eğer bunları yapmıyorsanız bu şekilde cezalandırılırsınız. Pazar gününe en iyi şekilde ayağa kalkmaya çalışacağız ama açıkçası futbolcularıma rahat vermeyeceğim. Bu üzüntüyü bu sıkıntıları yaşamaları lazım." demişti.