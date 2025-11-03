Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arda Turan intikam aldı! Zirvede farkı açtı

Arda Turan intikam aldı! Zirvede farkı açtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Arda Turan intikam aldı! Zirvede farkı açtı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Dinamo Kiev, Futbol, Derbi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi 11. hafta maçında Dinamo Kiev'i 3-1 yendi ve zirvede puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı.

Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i konuk etti.

KUPANIN RÖVANŞINI ALDI

Arena Lviv'de oynanan derbiyi kazanan 3-1'lik skorla Shakhtar Donetsk, rakibinden kupadaki maçın rövanşını aldı. 

Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Eguinaldo, 54. dakikada Newerton ve 90+4. dakikada Vladislav Kabaev kaydetti. Dinamo Kiev'in tek golü 56. dakikada Vitali Buyalskyy'den geldi.

ZİRVEDE FARKI 4'E ÇIKARDI

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde en yakın takipçisi Dinamo Kiev'i yenerek puanını 24 yaptı ve aradaki puan farkını 4'e yükseltti.

Arda Turan'ın öğrencileri, ligin bir sonraki haftasında Poltava'yı konuk edecek. Dinamo Kiev ise Cherkasy ile karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

