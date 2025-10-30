Arda Turan ilk derbisini kaybetti! 'Dünyanın hiçbir yerinde olmaz' diyerek isyan etti

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak, Ukrayna Kupası'na veda etti. İlk derbisinde sahadan mağlubiyetle ayrılan genç çalıştırıcı, maç sonu futbolcularını hedef aldı.

"GEREKSİZ FAULLER, GEREKSİZ TARTIŞMALAR"

Arda Turan, "İlk 50-55 dakikayla alakalı daha ne yapabiliriz futbolla ilgili bilmiyorum. Bu kadar golü kaçırmamanız lazım, derbiler anların doğru oyunudur. 4-0, 5-0 olabilecek bir 50 dakikaydı. Her şeyi yaptık futbol adına. Sonrasında maalesef oyuncularım anları veya bazı durumları doğru oynayamadılar. Bu yüzden üzgünüm, bunu kendi aramızda konuşacağız. Hiç olmayacak gereksiz fauller, gereksiz tartışmalar. Maçın tansiyonunu yükseltip oyun planımızın dışına çıktık. Doğruları oynayamadık, rakibimize kaybedecek kadar şans verdik mi? Bence vermedik. Futbol böyle bir şey, anları doğru oynayamazsanız cezalandırılırsınız" dedi.

"50'İNCİ DAKİKADAN SONRA GÖRDÜĞÜM ŞEYDEN ÇOK RAHATSIZIM"

38 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibiniz sizi yendiyse sizden daha iyi bir şeyler yapmıştır. Neler yaptıklarına bakacağız, Dinamo Kiev'i tebrik ediyoruz. 50'inci dakikadan sonra gördüğüm şeyden mutlu değilim. Futbolda duyguları, cesareti işin içine katmak lazım, bağlı olduğunuz sisteme sadık olmanız lazım. Eğer bunları yapmıyorsanız bu şekilde cezalandırılırsınız. Pazar gününe en iyi şekilde ayağa kalkmaya çalışacağız ama açıkçası futbolcularıma rahat vermeyeceğim. Bu üzüntüyü bu sıkıntıları yaşamaları lazım. Son 30-40 dakikada gördüğüm şeylerden çok rahatsızım. Böyle dünyanın hiçbir yerinde oynayamazsınız. Rahatsızlığımı onlara da dile getireceğim, bugün onlarla ilgili kızgınlığım ve hayal kırıklığım var" şeklinde konuştu.