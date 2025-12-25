Türk lise takımı ‘FKGAL Aviation’ insansız hava araçları yarışmasında dünyada 6. oldu. Yeni hedeflerini anlatan gençler “DÖNENCE ile SUAS 2026’ya katılarak birinci olup ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

MAHMUT ÖZAY- İstanbul Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi (FKGAL) öğrencilerinin oluşturduğu havacılık kulübü, ABD’de düzenlenen insansız hava araçları yarışması Student Unmanned Aerial Systems’te (SUAS) dünya çapında önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) destekli teknolojinin millî takımı FKGAL Aviation, Berkeley, Michigan gibi önde gelen üniversite takımlarını geride bırakarak, yarışmayı dünya genelinde 6’ncı, liseler arasında ise 1’inci sırada tamamladı.

FKGAL Aviation, yalnızca teknik performansıyla değil; yarışma süresince sergilediği disiplin, takım ruhu ve etik yaklaşımıyla da öne çıktı. Ekip, bu tutumları sayesinde jüriler tarafından özel centilmenlik ödülünü de aldı.

ABD'deki havacılık yarışmasına ilk defa bir Türk Lise takımı davet edildi: Bu gençler harika

2002 yılından bu yana ABD’nin Maryland eyaletinde düzenlenen SUAS yarışması; otonom uçuş, hava aracı tasarımı, görev planlama ve görüntü işleme gibi alanlarda dünyanın dört bir yanından ekipleri bir araya getiren, havacılık ile savunma mühendisliği açısından prestijli bir organizasyon olarak kabul ediliyor.

Sorularımızı cevaplayan takımın halkla ilişkiler ekibi “Yarışmaya 20 farklı ülkenin hem askerî hem sivil yüksek öğretim kurumları katılım sağlıyor. Ülkemizde bu yarışmaya katılmış lise yok, az sayıda üniversite takımımız düzenli olarak katılıyor. Biz bu sene ilke imza atarak, bu yarışmadan kabul alan ilk Türk lise takımı olduk. 2026 yılında geliştirmeye devam ettiğimiz otonom hava aracımız ‘DÖNENCE’ ile SUAS 2026’ya katılarak hedefimizi birincilik olarak belirledik. Bu doğrultuda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

