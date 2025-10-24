90+4'te neye uğradığını şaşıran Arda Turan: Tüm sorumluluğu alıyorum!

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i, Polonya'da Legia Varşova ile kozlarını paylaştı. Henryk Reynmen Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Varşova, 90+4'te bulduğu golle 2-1 kazandı.

"KAYBEDEN BİR TAKIMIN DAVRANIŞI YOKTU"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Öncelikle Legia'yı tebrik etmek istiyorum. Bir takım sizi yenerse, muhtemelen sizden daha doğru şeyler yapmışlardır. Biz ise oyun planımıza sadık kalmaya çalıştık ama maçın başında mücadeleci tarzımız ve konsantrasyon seviyemiz yeterli değildi. Yediğimiz golden sonra taç atışlarını kullanmakta çok yavaştık, faullerden sonra ayağa kalkmakta da yavaştık. Kaybeden bir takımın davranışı gibi görünmüyordu" dedi.

"BÜTÜN SORUMLULUK BENİM"

UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 2 maçta bir galibiyet ve bir yenilgi alan 38 yaşındaki antrenör, "Soyunma odasında oyuncularımla konuştum ve ardından oyunun kontrolünü ele aldık. İkinci yarıdaki oyun seviyesinden gurur duyuyorum çünkü hücumda 18-19 yaşında gençlerimiz vardı, geleceğimizi oluşturan bir takımdı. Harika oynadılar ama kritik anlarda doğru hareket etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Biz de bunun üzerinde çalışıp gelişeceğiz. Yenilgiye gelince, tüm sorumluluğu alıyorum ama aynı zamanda gelecekte telafi edebileceğimiz bir yenilgiydi. Gelecek konusunda iyimseriz, bu yüzden pazar günkü büyük maça hazırlanmaya ve odaklanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.