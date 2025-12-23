Uzak Şehir 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu, dizinin takipçileri tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

Uzak Şehir 44. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizi 43.bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.

Mardin'de çekilen Uzak Şehir her Pazartesi 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor.

Uzak Şehir 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi

UZAK ŞEHİR 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir'in 44. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son olarak 22 Aralık 2025 Pazartesi günü 43.bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yılbaşı haftasında yeni bölüm yayınlanmayacağı için Uzak Şehir'in 44. bölüm fragmanı da paylaşılmadı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, 44. yeni bölümüyle 29 Aralık Pazartesi günü yılbaşı haftası olması nedeniyle ekrana gelmeyecek. Bu kapsamda yeni bölümün 5 Ocak Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

UZAK ŞEHİR 43. BÖLÜM ÖZETİ

Cihan, Alya'nın konakta kalmasını istemez. Boran itiraz etse de bu kararı değiştiremez ve içine sindiremediği bu durum karşısında dava sürecinde inisiyatifi ele geçirmek için adım atar.

Kaya'nın dikkatsiz davranışları onu takip eden Sadakat'in dikkatini çekmesine neden olur. Zerrin'in sakladığı yeri öğrenen Sadakat Zerrin'in bebeğinin Kaya'dan olduğunu öğrenmesiyle yerle bir olur. Kaya annesini kontrol etmeye çalışsa da işler istediği gibi gitmez.

