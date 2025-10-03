Arda Turan galibiyetle başladı: Shakhtar Donetsk'ten Konferans Ligi'nde geri dönüş

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Aberdeen, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşı karşıya geldi. Pittodrie'de oynanan müsabakayı konuk takım, 3-2'lik skorla kazandı.

Aberdeen, 8'inci dakikada Jesper Karlsson'un penaltı golüyle öne geçti. Ukrayna ekibi, 39'uncu dakikada Yehor Nazaryna, 54'üncü dakikada Lucas Ferreira ve 60'ıncı dakikada Pedrinho Henrique ile geri dönüp öne geçti. İskoç temsilcisi, 69'uncu dakikada Nicky Devlin ile maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Shakhtar, Konferans Ligi'ne 3 puanla başlarken; Aberdeen, ilk maçından puansız ayrıldı. Donetsk, bir sonraki maç Legia Varşova'yı konuk edecek. Aberdeen ise AEK deplasmanına gidecek.