Arda Turan galibiyetle başladı: Shakhtar Donetsk'ten Konferans Ligi'nde geri dönüş

Arda Turan galibiyetle başladı: Shakhtar Donetsk'ten Konferans Ligi'nde geri dönüş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Turan galibiyetle başladı: Shakhtar Donetsk&#039;ten Konferans Ligi&#039;nde geri dönüş
Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftasında Shakhtar Donetsk ile İskoçya'nın Aberdeen takımı karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi, deplasmanda geriye düştüğü mücadeleyi kazanmayı bildi.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Aberdeen, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşı karşıya geldi. Pittodrie'de oynanan müsabakayı konuk takım, 3-2'lik skorla kazandı.

Arda Turan galibiyetle başladı: Shakhtar Donetsk'ten Konferans Ligi'nde geri dönüş - 1. Resim

Aberdeen, 8'inci dakikada Jesper Karlsson'un penaltı golüyle öne geçti. Ukrayna ekibi, 39'uncu dakikada Yehor Nazaryna, 54'üncü dakikada Lucas Ferreira ve 60'ıncı dakikada Pedrinho Henrique ile geri dönüp öne geçti. İskoç temsilcisi, 69'uncu dakikada Nicky Devlin ile maçın skorunu belirledi.

Arda Turan galibiyetle başladı: Shakhtar Donetsk'ten Konferans Ligi'nde geri dönüş - 2. Resim

Bu sonuçla Shakhtar, Konferans Ligi'ne 3 puanla başlarken; Aberdeen, ilk maçından puansız ayrıldı. Donetsk, bir sonraki maç Legia Varşova'yı konuk edecek. Aberdeen ise AEK deplasmanına gidecek.

