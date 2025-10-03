Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 45 gol

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 45 gol

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında ikinci hafta mücadelesi, 2 Ekim Perşembe günü oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransa'nın Nice takımını 2-1 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. İlk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Nice engelini 2-1'le geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 9 maçta 26 gol - 1. Resim

Kupa 2'de alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Nice (Fransa): 2-1

Bologna (İtalya) - Freiburg (Almanya): 1-1

Brann (Norveç) - Utrecht (Hollanda): 1-0

Celtic (İskoçya) - Braga (Portekiz): 0-2

FCSB (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 0-2

Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya): 0-2

Panathinaikos (Yunanistan) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 1-2

Roma (İtalya) - Lille (Fransa): 0-1

Viktoria Plzen (Çekya) - Malmö (İsveç): 3-0

Basel (İsviçre) - Stuttgart (Almanya): 2-0

Celta Vigo (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 3-1

Feyenoord (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 0-2

Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 2-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-3

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-3

Porto (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Rangers (İskoçya): 2-1

