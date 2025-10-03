UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 45 gol
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında ikinci hafta mücadelesi, 2 Ekim Perşembe günü oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransa'nın Nice takımını 2-1 yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. İlk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Nice engelini 2-1'le geçti.
Kupa 2'de alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe - Nice (Fransa): 2-1
Bologna (İtalya) - Freiburg (Almanya): 1-1
Brann (Norveç) - Utrecht (Hollanda): 1-0
Celtic (İskoçya) - Braga (Portekiz): 0-2
FCSB (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 0-2
Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya): 0-2
Panathinaikos (Yunanistan) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 1-2
Roma (İtalya) - Lille (Fransa): 0-1
Viktoria Plzen (Çekya) - Malmö (İsveç): 3-0
Basel (İsviçre) - Stuttgart (Almanya): 2-0
Celta Vigo (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 3-1
Feyenoord (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 0-2
Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 2-0
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-3
Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-3
Porto (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Sturm Graz (Avusturya) - Rangers (İskoçya): 2-1