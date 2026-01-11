Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV dosyasının “yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği” yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yayın hayatını sonlandıran Ekol TV ile ilgili olarak “savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve dosyanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği” yönünde basına yansıyan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "09.01.2026 tarihinde yazılı ve görsel medya organlarında 'Ekol TV’ye kara para aklama soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı devraldı' içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Haber içeriklerinde 'Ekol TV üzerinden kara para aklandığı iddialarıyla başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Baş şüpheli Veysel Şahin’in yanı sıra Mübariz Mansimov, Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve Avukat Ersan Şen gibi isimlerin yer aldığı 12 kişilik dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.



