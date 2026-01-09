Aralık ayında kapanan Ekol TV'nin yetkilileri hakkında kara para aklama iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. Mansimov'un yanı sıra dosyada adı geçen isimlerden olan Avukat Ersan Şen, "Kanalın öncesinde ya da sonrasında maddi manevim hiçbir dahlim yoktur" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz ay kapatılan Ekol TV bu kez kara para aklandığı iddialarıyla anılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre kanal sahipleri ve ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

ARALARINDA MANSİMOV DA VAR

Kanalın finansman kaynağının yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine dayandığı iddiaları üzerine; Veysel Şahin, Mübariz Mansimov, Emrah Doğru (Yönetim Kurulu Başkanı), Arif Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Ersan Şen (Avukat)'in de bulunduğu 12 şüphelinin dosyada adı geçtiği öne sürülmüştü.

Ekol TVye kara para soruşturması! Avukat Ersan Şenden açıklama: Hiçbir dahlim yok

ŞEN: BENİM HİÇBİR DAHLİM YOK

Konuyla ilgili gelişmeler dikkat çekerken Avukat Ersan Şen'den bir açıklama geldi. Soruşturmaya saygı duyduğunu ancak kendisiyle ilgili bir durumun olmadığını belirten Şen, "Soruşturma varsa elbette saygı ile sonucunu bekleyeceğiz. Ekol Tv ile ilgili olarak; kurulma aşamasında, öncesinde, sonrasında, yönetilmesinde, kapanmasında veya sonrasında, hiçbir aşamada maddi veya manevi bir dahlim olmadığı gibi, mesleki olarak da hiçbir aşamada katkı sunmadığımı belirtmek isterim. Eğer soruşturma varsa, sonucunda şüphesiz maddi hakikate ulaşılacaktır. Selam ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

