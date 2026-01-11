Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 8 Ocak’taki fırtınada 5 okulun çatısı zarar gördü. Okullarda acil onarım çalışmaları başlatılırken, eğitime 12–15 Ocak tarihlerinde ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesinde 8 Ocak’taki fırtına sonrası çatılarda meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ile Tacirler Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, çalışmaların sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi için söz konusu okullarda 12 Ocak Pazartesi gününden 15 Ocak Perşembe gününe (dahil) kadar eğitime ara verildiğini bildirdi.

