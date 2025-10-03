Spor yazarları, Fenerbahçe için ne dedi? 'Tedesco'dan bir tür Anti-Mourinho stratejisi'

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda ağırladığı Nice'i Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yendi. Spor yazarları, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın performansını ve Domenico Tedesco'nun tercihlerini değerlendirdi.

"MUAZZAM BİR BAŞLANGIÇ"

"Kerem'in gecesiydi, golleriyle yıldızlaştı. En-Nesyri ve Talisca ona ayak uydurabilse Nice'i 2-1 yenen Fenerbahçe gol şovu yapardı. Fark atmasa da Fenerbahçe, 'Kazanan takım' kimliğine yeniden kavuştu. Bu 'çıkış' muazzam bir başlangıç. Ayrıca hem lig hem de Avrupa’da bambaşka bir Fenerbahçe seyredeceğimizin habercisi bu." (Hasan Sarıçiçek / Türkiye)

"TEDEESCO'NUN EN DOĞRU İŞİ"

"Tedesco, Oğuz'u sağ kanat için göz ardı etmemeli. Mutlaka iyi bir ön libero olan Alvarez'i güçlendirip, İsmail'le birlikte oynatmalı. Tedesco'nun bana göre yaptığı en doğru işlerden bir tanesi 1,5 senedir oynarmış gibi yapan, hiçbir katkı veremeyen medyanın olmazsa olmazı Fred'i ilk 11'den almasıydı." (Ömer Üründül / Sabah)

"TEDESCO İLE GÖNÜL BAĞI KURULMUŞ"

"Belli ki sporcu grubu, Tedesco’yla bir gönül bağı kurmuş. Son maçlardaki 11 seçimlerini ve Nice önündeki performansı görünce, Tedesco'nun bir tür Anti-Mourinho stratejisinden faydalandığını düşünmeye başladım. Mourinho kendine, fikirlerine, CV’sine âşıktı. Mourinho bir bahane makinasıydı. Mourinho hiçbir konuda farklı bir şey denememeye yemin etmiş gibiydi!" (Uğur Meleke / Hürriyet)

"YENİ SİSTEM TUTMAK ÜZERE"

"Bu maçtan çıkarılacak ilk sonuç; yeni hocanın yeni sisteminin tutmak üzere olduğu ama bu sistemin olmazsa olmazı hız ve çabukluğun yeterli seviyeye ulaşmadığıdır. Hatırlayalım, ilk 15 dakika 4-1-4-1 oynayan Fenerbahçe Asensio ve Talisca’dan oluşan yumuşacık orta sahasına rağmen yüksek vitesle oynayınca hem gol buldu hem de rakibi tedirgin etti, asıl önemlisi ve gol kadar değerli oyunu neredeyse orta sahaya kadar götürdü." (Tayfun Bayındır / Milliyet)

"BÜYÜK FARK VAR"

"Kadroda beklenen ile üretilen arasında büyük fark var. Üçüncü bölgede topu ayağına alanının eveleyip-gevelemesi de bunun nedeni. Çünkü atak hamlelerinde kimsenin bir fikri yok. Kerem'in iki golünün de bireysel aksiyonlarla gelmesi de bu yüzden. Takımın pozitif vücut dili, beklemek yerine topa gitmeyi, pas bağlantılarını kesmeyi hedefleyen agresif tavır çok iyi." (Gürcan Bilgiç / Fotomaç)

"KEREM, TARAFTARINA 'MERHABA' DEDİ"

"Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter sevincini kesinlikle çok özlemişti. Topla uygun yer ve zamanda buluştuğu anda onu durdurmak imkansız. İlk yarıda attığı 2 golle 'merhaba' dedi taraftarına. 'Taraftar' demişken, bu hafta içi maçında tribünlerin dolması, seyircinin takıma olan inancını net bir şekilde gösteriyordu." (Ercan Taner / Sözcü)

"TALISCA, FENERBAHÇE'DEKİ EN İYİ MAÇINI OYNADI"

"Fenerbahçe; oldukça iyi oynadı, bazı oyuncuları büyük sıçrama yaptı. Belki bunu söylemek için çok erken ama Tedesco ile takım ve taraftar arasında ten uyumu tutmuş gibi. Maça fevkalade iyi başlayan bir Fenerbahçe ve matkap gibi oynayan bir Kerem Aktürkoğlu vardı. Talisca'nın harika pasını, Kerem çok iyi değerlendirdi. Belki de Talisca çıkana kadar Fenerbahçe'deki en iyi maçını oynadı. Pek tabii ki İsmail de öyle." (Ahmet Çakar / Sabah)