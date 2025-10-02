Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Tedesco'dan galibiyet sonrası 'dürüstlük' vurgusu

Fenerbahçe'de Tedesco'dan galibiyet sonrası 'dürüstlük' vurgusu
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Nice'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Nice galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın öz güven kazanması için önemli bir galibiyet olduğunu kaydeden Domenico Tedesco, "Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, öz güven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz. Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge." şeklinde konuştu.

TEDESCO'DAN İSTİKRAR VURGUSU

Antalyaspor maçının 11 ile sahaya çıkmalarına dair konuşan Tedesco, "Bir önceki maçın 11'iyle devam ettik. Zagreb maçı sonrası istikrarın öneminden bahsetmiştik. İstikrarı geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmesi zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir oynayınca her maç 11'de oynayamayız. Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi, onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven" sözleriyle istikrar vurgu yaptı.

"OYNAYAN HERKES TAKIMA YARDIM ETTİ"

Hasta olmasına rağmen 60 dakikada forma giyen Marco Asensio hakkında konuşan Tedesco, "Hazırlık dönemiyle ilgili fikrim yok. Ben burada değildim. İkinci yarıdaki düşüşün sebebi, takımın ilk yarıdaki şiddetli temposuydu. Birçok sprint ve yön değiştirmeler vardı. Üst seviyeydi. Böyle bir oyun oynayınca ikinci yarı performans düşmesi normal. Dün Marco Asensio antrenmanda yoktu, gripti, ateşi yoktu ve oynatma kararı aldık. Ancak 60'da çıkardık, çünkü pili bitmişti. Oynayan herkes takıma yardım etti." dedi.

"DÜRÜST OLMAK ÇOK ÖNEMLİDİR"

Zagreb yenilgisinin ardından üst üste alınan iki galibiyete dair gelen soruyu cevaplayan Tedesco, "Bir kıyaslama yapmak zor, adil değil. 7 gün önce, her şey çok kötüydü ama 7 gün sonra her şey çok iyiymiş gibi gözüküyor ama bence gerçek ikisinin arası. Zagreb'e kaybederken her şey kötü değildi, bugün kazandık ama her şey iyi değil. Dürüst olmak çok önemlidir. Ben de her zaman oyuncularıma dürüstümdür. İyiyse oyuncuma söylerim, kötüyse şu konularda gelişmelisin derim. Takım gelişiyor. Son maçlarda özgüvene sahip olmamız iyidir. Bazı maçlarda bunun eksikliğini görüyorduk. Zaman gerekiyordu. Oyuncularım ne zaman ihtiyaç duysa yanlarında olacağım. Çok güzel bir birlikteliğimiz var. Temel olan da bu." dedi.

